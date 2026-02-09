退休警消怒嗆賴皮政府「還我賣命錢」 藍委聲援非施捨：而是法定義務

退休警消團體9日再次到行政院前陳情，怒嗆「賴皮政府，還我賣命錢」！（圖：退休警消協會提供）

退休警消團體今天（9日）再次到行政院前陳情，怒嗆「賴皮政府，還我賣命錢」！多名國民黨立委都到場相挺，吳宗憲強調這筆錢不是施捨、而是法定義務，並揚言要替退休警消提起集體訴訟。（張柏仲報導）

在退警總會榮譽會長耿繼文的帶領下，在場群眾齊聲高喊「法律要算數、警消要公道；警消也是人，不能被踐踏！」

耿繼文強調《警察人員人事條例》第35條修正案已經三讀通過，總統府也公布施行，因此退休警消人員都應該依照新法來計算，退休金如有差額，就該由政府以退撫基金來支應、不得延遲；如果沒錢支應，政院就要依法編列預算撥補。這些在法律上都已經明文存在。立委吳宗憲致詞時則強調，這個紅包並不是政府的施捨，而是政府的法定義務；他說站在他後方的退休警消，過往他們是用生命在捍衛我們的生命；他們是用青春來保護我們這個國家，但是當他們年老了，政府卻背叛了他們。

廣告 廣告

吳宗憲直言政府缺乏誠信，誓言要替超過6000名退休警消提起集體訴訟；更放話只要政府還欠這些退休的警消一個道歉、或一塊錢，他的行動就不會終止。吳宗憲強調如果政府財政有困難，這些弟兄都願意共體時艱；但政府單單2024年超徵稅金就超過5000億，卻依然拒發這筆還不到總稅收1%的款項。

除了吳宗憲之外，國民黨立委牛煦庭、黃仁及林沛祥也都到場聲援，要求行政院依照警察人員人事條例第35條依法編列預算，儘速給付警消退休金差額。