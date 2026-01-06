退休警消所得替代率提高未編預算 黃國昌喊幫打團體訴訟：律師費民眾黨負責

立法院1年前三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，提高退休警消所得替代率，但內政部至今未編列預算，民眾黨今（6）日宣布將為退休警消啟動團體訴訟。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨將公開接受所有警消的委託，透過行政訴訟選定當事人來進行團體訴訟，不需要任何費用，所有成本、律師費由民眾黨吸收負責。

黃國昌表示，於賴政府而言，依法行政這4個字竟然如此的遙遠困難，去年立法院三讀通過了《警察人員人事條例》的修正，這個法律國會三讀通過，總統賴清德也依法公告，這是一個完全有效的法律，但賴政府卻執意的針對辛苦的警察、消防人員、海巡署、空勤總隊，新修正的《警察人員人事條例》所應該要給他們的退休金，賴政府悍然的拒絕編列預算。

黃國昌說，他在司法法制委員會請教了考試院，銓敘部會不會依照新修正的法律發給這一些退休的警消有關於退休金的審定函，考試院的答覆是，當然必須要依照新修正的《警察人員人事條例》所調整的所得替代率發給審定函，只不過因為電腦系統必須要重新調整，需要時間，因此也給了他們的時間。

黃國昌表示，在去年年底的時候，銓敘部發出了新的審訂函給每一位已經退休警消，這個審定函在法律上是一個行政處分，因此他們對於國家所取得公法上面的金錢請求權就已經發生了，在審定函當中也清楚載明，依照新修正的《警察人員人事條例》，目前國家應該發給的差額應該有多少錢，若以警正二階為例，每月短差5326元。

黃國昌指出，政府、政治人物每一次就是有事警察幹，沒事幹警察，警察為了打擊犯罪、維護社會的治安，幫一般的市民衝鋒陷陣，冒著自己生命的危險，這一些警察、打火弟兄，我們的政府是怎麼對待他們的？每個月5326元也在欠，民進黨政府的良心到底在哪裡？為什麼今年的總預算立法院遲遲沒有審，就是因為根本沒有依法編列預算。

黃國昌提到，賴清德、行政院長卓榮泰說要下鄉說明，他建議賴清德要下鄉以前，按照每個縣市、每個分局、每個消防分隊、每個派出所，用那裡當作據點告訴全國的警消，民進黨政府為什麼每個月要欠他們5000多塊，這就是最好的下鄉，直接面對警消。銓敘部的審定函寫的非常清楚，差額由服務機關依規定發給，在警政一條鞭下面，最上面該負責任的就是內政部，內政部長劉世芳到底還有什麼資格、還有臉面，要當這一些警消的大家長？

黃國昌強調，今天召開這場記者會後，民眾黨將會公開接受所有願意參加這個團體訴訟辛苦警察消防人員的委託，透過行政訴訟選定當事人的制度來進行團體訴訟，不需要任何費用，所有的成本由民眾黨吸收，民眾黨會代替這些退休的警消提起給付之訴，等到拿到勝訴確定判決以後，就可以拿來強制執行，這就是一個法治國家應該有的作為。

退休警察人員協會總會長黃啟澤表示，警察在職時為國家犧牲奉獻，退休以後政府不但沒有依法給退休金，還繼續砍退休金，讓退休警察生活沒有保障，總會支持全國警察爭取權益。退休警察人員協會榮譽組會長耿繼文也指出，警消在職時政府是老闆，員工在職時盡心盡力、做牛做馬，退休了老闆卻不認帳，原來警消在職時就是跑堂小弟，退休了就被一腳踢開，很多現職人員敢怒不敢言，若他們集體怠惰值勤怎麼辦？大家都不願見到這種事情。



