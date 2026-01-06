退休警消每月被「少給5326元」 白委轟：民進黨政府良心在哪？

民眾黨替退休警消打團體訴訟，公告1月8日起收件，且費用全由民眾黨吸收。（民眾黨提供）

115年度中央政府總預算持續卡關，藍白批評賴政府不依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，綠則傳出賴清德總統、行政院長卓榮泰要下鄉宣講訴諸民意。民眾黨主席黃國昌6日宣布，將替退休警消打團體訴訟，預計1月8日起收件，且費用全由民眾黨吸收，並嗆賴、卓下鄉可挑警察局、分局、派出所及消防隊，說明為何要踐踏警消權益。

民眾黨6日上午舉辦「賴政府惡意賴帳」記者會。黃國昌表示，自己曾在「警察人員人事條例」三讀後，於司法法制委員會請教考試院，銓敘部會不會依新修正的法律發給退休警消「退休金審定函」？考試院當時答覆「當然必須依照新修正『警察人員人事條例』所調整的所得替代率發新審定函，但因為電腦系統需要重新調整，所以需要時間」。

黃國昌指出，今年年底銓敘部發出新的審定函給退休警消，而該退休金審定函在法律上屬於行政處分，使退休警消擁有對公法上的金錢請求權，其審定函清楚載明，依新修正「警察人員人事條例」應發給的差額數字，若以警正二階為例，每月短少5326元。

黃國昌批評，政府跟政治人物每次都是「有事警察幹，沒事幹警察」，警消為打擊犯罪、維護社會治安，結果政府對待方式卻是每月欠5326元，「民進黨政府的良心到底在哪？」並非在野不審總預算，而是賴政府沒依法編列，要大家怎麼審？

黃國昌強調，民進黨政府擺出「不高興就去告我」 態度，就是看準退休警消好欺負，沒有時間、費用跟資源為一個月5000多元和政府打官司，因此民眾黨將出面幫退休警消打團體訴訟，不需要任何費用，全數由民眾黨吸收，待拿到勝訴判決後，就可以拿來強制執行。

民眾黨公告，將於今年1月8日起收件，收件地點為民眾黨中央黨部、黃國昌新北板橋服務處，需攜帶身分證正本及影本、印章、退休證明影本、退休審定函影本、銓敘部新發之退休審定函影本、退休金帳戶存摺封面影本、114年4月27日後退休金入帳通知書或存摺入帳紀錄影本，並下載及填寫相關授權文件。如有問題可撥打民眾黨中央黨部電話02-27520806及分機1785、黃國昌新北板橋服務處02-22508050。

中華民國退休警察人員協會總會長黃啟澤呼籲，警察在職時為國家社會安定犧牲奉獻，退休後政府卻未依承諾發放退休金，且還持續在砍，讓退休警察生活無法享受保障及安定，所以協會也會全力支持全國退休警察爭取權益。

中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文也形容，現在處於亂世，政府是警察在職時的老闆，員工依約做完工作，老闆卻不認帳，相信這對任何人來說都難以接受，「我們在職時做牛做馬，但一到退休後就把我們丟掉了原來我們在職時是跑堂小弟，退休毫無用處就是『管你去死』」。

針對賴清德、卓榮泰將下鄉宣講，藍白有無其他反制作為，先前彈劾賴清德全台座談會籌辦進度為何？黃國昌說，自己不清楚賴卓要下鄉宣講什麼事，但誠懇建議全國各地據點最多、提供一般人民最多服務的就是警察局、分局、派出所及消防隊，賴政府可到這些地方前說清楚，對於退休警消「賴帳不給」的道理為何，為什麼國家要踐踏警消權益？民眾黨對總預算立場非常清楚，就是若要國會依法審議，就請政府先依法編列。

黃國昌提及，彈劾賴清德程序說明會，將於下周先在立院辦公聽會，結束後將在全院委員會進行審查，邀請被彈劾的賴清德到立院說明，之後在此基礎上，會於農曆年後進一步到全國各地辦說明會，讓更多人知道台灣民主憲政因賴、卓毀憲亂政陷入什麼樣的空前危機，以及為何要透過彈劾追究賴清德法律責任。

