退休警消聚集高等行政法院 發起逾2千人團體訴訟

拿不到應有的退休金，要求賴政府還錢，上百位退休警消人員5日聚集在台北高等行政法院要提起行政訴訟，爭取警消尊嚴。藍白去年聯手三讀修法《警察人員人事條例》，提高退休警消人員所得替代率，但行政院聲請釋憲及暫時處分。前消防署副署長謝景旭表示，消防工作是危險的代名詞，罹癌風險又比一般民眾高，這次站出來不是製造對立，而是追求遲來的公平正義。

前消防署副署長謝景旭指出，「年金不只是收入，它也是一個延後的補償，也是為了下一代消防人員，讓他們知道辛苦是有意義的，努力是有代價的，付出是不會被遺忘。」

廣告 廣告

中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文表示，「調高的農民年金有錢，我們活在一個國家，怎麼有2種不同的標準？我們退休人員有殺人放火、作奸犯科嗎？」

耿繼文表達不滿，退休警消人員跟政府沒有深仇大恨，要求還他們清白，一行人隨後向法院遞狀。

民眾黨主席黃國昌表示，政府拒絕編列預算，不只傷害警消人員尊嚴，也踐踏台灣民主法治。這次訴訟人數超過2000人，創下對政府提起規模最大、人數最多的團體訴訟。

民眾黨主席黃國昌回應，「我們要讓賴清德政府知道中華民國的法治不是你賴清德說了算，所有警消同仁他們合法的權益、他們的尊嚴，也絕對不容許民進黨政府這樣任意的踐踏。」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱認為，「那難不成他們未來去法院提出訴訟，那未來訴訟結果不滿意，也要將這個判決提交公民投票嗎？」

黃國昌喊話，提起團體訴訟只是第一步，要求總統賴清德出來面對；鍾佳濱反批在野誤導民眾，不接受憲法法庭又尋求司法討公道。