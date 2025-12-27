退休警消「退休金被短發」怎麼辦？他教討錢3步驟：別讓手中「證據」變廢紙

立法院今年1月三讀通過《警察人員人事條例》，調高所得替代率至8成後，近期則通過停砍公教年金修正案，所得替代率回朔至2023年標準。民眾黨主席黃國昌日前表示，如果內政部繼續賴著不給錢，他將幫退休警消提起團體訴訟，「所有程序成本我幫他們承擔」。對此，臉書粉專「布魯斯」發文公開退休警消維權守則，並強調，「這場仗，單打獨鬥力量小，團結起來才會有籌碼。」

布魯斯在臉書發文指出，近期許多退休警消同仁面臨一個荒謬的現狀，明明手中的「退休金審定函」已經確認了我們的權利，但實際入帳的金額卻短少，政府雙手一攤，只給一句「預算不足，沒錢編列」，這不是共體時艱，這是政府賴皮。面對這種情況，許多同仁急著尋求救濟，卻因方法錯誤而白忙一場，為了不讓大家的權益被忽略，他特別公開「維權教戰守則」。

廣告 廣告

布魯斯提到，錯誤的第一步是向保訓會提「復審」，很多同仁收到錢變少，直覺就想向公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）提復審或訴願。 請注意這是一條死路，因為「復審」是針對公文寫錯或處分違法。現實是，銓敘部的審定函本身沒有錯，它承認你有領錢的權利。錯的是行政機關「有錢發公文，沒錢拿出來」的賴皮行為。 結果去提復審，保訓會只會回答「原處分無違誤」，然後駁回。這是在浪費寶貴的時間。

布魯斯強調，正確的戰略是向法院提「給付訴訟」，既然政府已經發了審定函，這張函就是國家的「欠條」（授予利益之行政處分）。根據法律，我們已經取得了「公法上的請求權」，要做的不是跟保訓會吵架，而是根據《行政訴訟法》第8條第1項，直接向高等行政法院提起「一般給付訴訟」。

布魯斯表示，他們的訴求很簡單：1、確認債權：審定函已確認政府欠我這筆錢；2、履行義務：法院應判決政府必須「編列預算」並「給付欠款」；3、強制執行：一旦取得勝訴判決，若政府繼續賴皮，我們就拿著判決書聲請強制執行。

教戰退休警消維權三步驟 布魯斯：面對政府推託不需要悲情

「這場仗，單打獨鬥力量小，團結起來才會有籌碼。」布魯斯列出團結三部曲：1、保留證據：請務必妥善保存您的「退休金審定函」，這是最重要的債權憑證。2、拒絕無效救濟：不要再浪費精力寫復審書了，那無法解決「預算賴皮」的問題。 3、支持團體訴訟： 建請各縣市退警協會、退消協會彙整受害同仁名單，聘請專業律師團，向管轄之高等行政法院提起團體給付訴訟。

布魯斯最後說道，「權利不會從天上掉下來。面對政府的推託，我們不需要悲情，我們需要的是正確的法律手段。別讓手中的審定函變成廢紙，讓我們循司法途徑，堂堂正正地拿回屬於我們的養老金！」

更多風傳媒報導

