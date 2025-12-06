退休警父淚控「勤務分配不當」 女友緊握衣物、手錶等候

退休警察父親痛批讓休假的孩子出動突發勤務。（圖／東森新聞）





宜蘭礁溪，因為值勤遭撞重傷的林姓員警，年僅24歲，他的父親是退休警察，痛批警局明明已經出動百名警力，卻還讓該讓休假的孩子出動突發勤務，多少人做多少事。

林姓員警父親：「他在痛我多不捨、多心痛，他休假為什麼會叫他來值班，難道沒有別人嗎。」強忍淚水聲音顫抖，說起寶貝兒子因為執行勤務，在急診搶救命懸一線，傷在兒身痛在父母心。

林姓員警父親：「不該有的勤務，為什麼又會再生出來，有多少人做多少事就好，一定要叫我們這些休假的嗎？」林姓員警的父親，從警30多年才剛退休，媽媽苦喊過去，提心吊膽這麼多年，好不容易等到爸爸退休，孩子碰到這種事難以接受，女友則是坐在急診走廊低著頭，將男友的手錶和衣物，緊握在手中，難掩悲傷情緒，一同在派出所共事同仁更加不捨 。

廣告 廣告

礁溪所副所長簡羣育：「大家當然都非常難過，也是都希望說，遭撞員警能夠盡快康復。」

年僅24歲的林姓員警，是新北三重人，從警四年主動調派到礁溪所，平時和大家相處融洽，是最貼心的存在，也曾因為好人好事，被礁溪分局公開表揚。

礁溪所副所長簡羣育：「之前的工作表現，經常都有協助，一些迷途的老人返家，或是平常在工作的時候，都會去注意是不是有獨居老人。」

這回家屬質疑警方，明明已經出動上百警力，怎麼兒子休假，還被臨時被召回 。

礁溪分局分局長黃靖堯：「因為剛好同時段，我們有溫泉季的勤務，還有特勤的勤務，所以警力的需求會比較大。」

5號為了保護副總統的安全，派出所出動20名警力，從礁溪到頭城鎮農會，最後通往頭城交流道，一共有20個號誌燈需要管制，臨時要求林姓員警銷假執勤，而他獨自一人在事發地，控管交通號誌燈，遭無辜撞上，右大腿開放性骨折，經過3小時手術後，才恢復生命穩定。

礁溪分局分局長黃靖堯：「還沒跟家屬，提到補償的部分，但是我們能申請的、能爭取的，一定會幫我們同仁來爭取。」

家屬面對寶貝兒子身受重傷，不僅感同身受，也真的很痛心，現在只希望不要再發生類似事件，更多員警暴露在危險當中。

更多東森新聞報導

快訊／不只宜蘭警！北市警撞斷手 蕭美琴也知情：住院治療中

24歲警遭撞重傷 分局長說明案情真情流露...哽咽哭了

宜蘭24歲警遭撞重傷 蕭美琴：盼早日康復

