退休警用一招反制電話詐騙 快學起來！歹徒反被氣死飆髒話

現在全球詐騙猖獗，不只台灣，日本也是頻頻發生老人家遭詐騙鉅額的事件。近日就有一名退休員警，公開反制詐騙的方法，不僅無法讓對方得逞，還把對方氣死。

據日本《宮崎放送》報導，77歲退休員警齋藤多美夫，近日受訪來分享自己與電話詐騙「對戰」過程。齋藤說，上個月他接到一通電話，他直覺判定是詐騙電話無誤，於是錄音存證。

對話過程中，對方一開頭就自稱是警視廳搜查二課的員警，並對齋藤稱，他的身分證或提款卡可能有被盜走，並謊稱在千葉一場案件搜索中，發現齋藤的個資資料，如果齋藤想要證明自己清白，那就要配合檢警調查。齋藤聽到對方的話語，發現對方的講話方式，跟真警察的講述方式有很大的不同，因此更確定這是詐騙電話。

齋藤持續和對方通話並錄音來留下證據，就在齋藤假裝稱願意配合後，這位「假警察」又把電話轉給一名「千葉縣警察」，這同樣也是假警察。之後這位「千葉假警察」持續和齋藤對話，詢問齋藤的所有個資。

假裝「老年失智」回答鬼打牆 詐團氣死

但齋藤畢竟是有經驗的退休員警，非省油的燈，這時齋藤故意裝「老年失智症」，在回答「千葉假警察」的問題時，不斷鬼打牆，就這樣持續通話20分鐘。最後「假警察」受不了，直接對齋藤飆罵：「去死吧！」並直接掛斷電話。齋藤就直呼：「這反應真激烈！」他還計算與詐騙集團的通話時間為25分27秒。

齋藤就分析，詐團假扮員警在說話時，跟真的員警的講話方式，還是有很大的不同，只不過對一般人來說，因為不熟悉，所以一接到電話就會慌亂，進而落入詐團的圈套。



