退休警赴行政院遞交陳情書 林國春全力聲援捍衛基層權益

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林國春今（9）日上午前往行政院，全力聲援退休警察遞交陳情書，為基層警消權益發聲。林國春表示，對於行政院是否接納訴求不抱期望，並感嘆抗爭群眾必須在院外頂著寒風爭取公道。他認為，基層警消人員長期為國家奉獻青春，政府應給予應有的尊重與法理保障，而非讓這群無名英雄在退休後仍需為了生活權益走上街頭。

「退休警察人員協會總會」要求政府應依法編列警消退休金，避免基層人員權益縮減。陳情代表指出，警察工作性質特殊且具危險性，但政府在實施年金改革後，針對警消人員的退休金撥補未達法定標準，導致預算缺口持續擴大，已嚴重打擊第一線人員的士氣。林國春批評，政府口稱重視警察權益，但在實際預算編列上卻顯得消極，甚至選擇性執行法律，導致全國退警權益受損。

「難道忽視基層保障也是愛台灣的表現？」林國春批評，高層在資源分配上產生明顯落差，社會不應讓奉獻者心寒流淚，應確保法律保障的每一分退休金都能落實到基層手中。他強調，公平正義不應只是口號，行政單位應儘速研擬配套措施，在兼顧基金永續與個人權益的前提下，保障警消人員應有的尊嚴。

林國春未來將監督行政院執行進度，推動國會補齊積欠的撥補預算。他主張建立常態溝通平台，讓退警訴求直達決策層級，落實對基層同仁的制度承諾。

照片來源：新北市議員林國春臉書翻攝

