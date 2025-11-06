退休護理長植福田 義診推素充滿熱情

慈濟人醫會護理師朱碧滿，退休前是醫院護理長，她承擔埔里人醫幹事。除了參與義診、往診關懷，也茹素多年，經常分享健康飲食觀念。朱碧滿在自家菜園種植各種蔬果，常將收成無私分享。她的護理專業，讓推素更有說服力。

「(他現在是在給我報恩的機會)，對對對，所以我們要珍惜。」

跟病患家屬親切互動，人醫會護理師朱碧滿，醫療照護細心，也不忘帶來暖心問候。

慈濟人醫會護理師 朱碧滿：「他養我們小，我們陪他老，這個真的很讚。」

朱碧滿是護理長退休，承擔埔里人醫幹事20多年，她長年茹素，更樂於分享健康飲食觀念。

慈濟人醫會護理師 朱碧滿：「因為我是護理背景，當初都有學到營養的知識，所以對素食要怎麼吃，吃得高興，吃得健康，這個最重要。」

在自家菜園種植各種蔬果，飲食清爽自然，身體也看得到改變。

慈濟人醫會護理師 朱碧滿：「我父親是有高血壓，有糖尿病，我在我們兄弟姊妹7個人當中，就只有我不需要吃高血壓的藥，跟糖尿病的藥。」

日常收成，朱碧滿還會帶到聯絡處或環保站，與大家分享。

慈濟志工 曾麗玲：「她不管在推素，還是人醫會的義診，都不遺餘力，有時候法親有稍微，一點點小小的問題，她都非常地熱忱去做衛教。」

慈濟人醫會醫師 黃聰敏：「她傳承地很好，她把她所有她認識的護理人員，通通介紹過來這個(人醫會)，這點我是沒有她的辦法啦。」

慈濟人醫會護理師 朱碧滿：「人家有需要我們的時候，其實我們能夠有付出的機會，那就是我們的福報。」

人醫傳愛，茹素享健康，朱碧滿以行動展現慈悲心。

