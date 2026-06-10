退休軍警小心！赴中旅遊「被關小房間」 陳柏惟：對方手上還有親友個資

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陳柏惟爆料，一名退役軍警前往中國旅遊，卻無預警被帶到小房間問話，手機還被沒收。圖為武警在北京街頭加強維安。路透社



前立委陳柏惟今天（6/10）在臉書爆料一名退休軍警赴中國旅遊驚心動魄的經歷。陳情人退役多年，也去過中國數次，但數月前在飯店用完餐後卻被帶去小房間問話，手機也被沒收檢查。陳柏惟指出，陳情人沒有立場，甚至曾參加偏藍的活動，卻仍遭如此對待，提醒出國應避開惡意滿載的危險國家地區。

陳柏惟在臉書提到，「收到已經退役好幾年的軍警弟兄姊妹陳情，這個陳情當然有陳報相關單位，除此之外他希望分享他的故事，提醒其他弟兄姊妹，避開惡意滿載的危險國家地區，避免遭受同樣對待」。

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陳柏惟說，陳情人退役多年，前往中國旅遊數次，有時跟著民眾服務社的揪團，有時跟著地方神明團，之前都沒事。但就在數月前，原本去了中國Ａ地還無事，但到了Ｂ地飯店，用完餐回來，房間磁卡就消磁了，櫃檯說，中國的調查單位找上他，接著他就被帶去飯店小房間問話，同行的親友只能擔心受怕。

陳柏惟轉述，中國調查人員訊問了陳情人一兩天，先問一次執勤待過哪些單位、職務為何，又問認不認識某些職務的人，隔天再問一次，數小時後又是同樣問題，要看回答有沒有都一樣。手機當下也被收去檢查。陳情人挺住盤問，後來被放走。

不過，陳柏惟特別提到，陳情人被訊問時，瞄到對方手上有他全家包含親友的個資。陳情人沒有明顯立場，甚至曾經參與過偏藍的活動。

陳柏惟轉述，中國相關人員與陳情人對話過程中也企圖洗腦，例如說○○○○年就會統一台灣了，接著要他多帶他家族年輕人來中國，說台灣年輕人不夠瞭解中國。

陳情人還提到，某些縣市的民眾服務社，有許多落地招待活動，直接會跟中國某些城市對接，把台灣某些縣市鄉鎮畫為該中國城市的責任額或是責任區，所以可以觀察到有些縣市會有特定中國城市的交流活動。

陳情人向陳柏惟指出，以前都聽說中國怎樣有風險，自己碰到以後，真的是再也不敢去中國了，也不敢讓親友去了。想要提醒退役軍警或是待過機敏單位的，千萬要避險。親友飽受驚嚇的經驗不好受，希望其他弟兄姊妹不要遭受同樣待遇。經此經驗，深深覺得憂患意識必須要提升。

陳柏惟表示，辦公室陳報相關單位處理中，也謝謝這位陳情人勇敢挺身，大家都是戰友，同島一命。有人稱讚「習近平對台灣有善意」，但被隨意翻查手機訊問，顯然不是什麼善意。

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