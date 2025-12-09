退休農民每月可領超過4萬？ 農退儲金修法版本差異一次看

農民退休儲金制度自2021年施行至今，整體覆蓋率仍僅41%、青農提繳率24%。為提高農民參與意願，朝野立委陸續提出《農民退休儲金條例》修正草案版本，擬提高政府提繳比率與金額，8日開始在立法院經濟委員會審查；農業部修法版本則尚待行政院會通過，再送交立院審議。全案預計將於22日續審。

農退儲金是什麼？

「農民退休儲金」是專為農民設計的退休金制度，屬自願參加性質，凡是未滿65歲、實際從事農業工作且有農保資格，同時未領取其他社會保險老年給付者，均可向農會提出申請。

農民在申請加入後，可自行依「每月基本工資」乘以1%至10%比率提繳，政府會依農民提繳金額，以1比1方式按月提繳相同金額，共同存於農民退休儲金個人專戶，待農民年滿65歲後，即可從專戶中按月提領退休儲金。

立委、農業部修法版本差異？

截至9日為止，朝野立委針對《農民退休儲金條例》提出的修正草案共有4個版本，分別為國民黨立委謝衣鳯等16人、民進黨立委郭國文等17人、蔡易餘等20人，以及陳亭妃等19人提出。

謝衣鳯、郭國文版：政府撥補比例提高1.5倍

謝衣鳯、郭國文等人的2個提案版本中，均將原規定「政府按月提繳相同金額」提高為1.5倍。也就是在農民按月提繳相同金額的情況下，未來可領回的儲金將會更多。

蔡易餘、陳亭妃、農業部版：農民少繳、保障不變

蔡易餘、陳亭妃等2版本則主張，將原本農民及政府共同提繳金額合併計算為提繳總額後，改為由主管機關提撥60%、農民自繳40%比例分擔。也就是說，農民退休前每月須提繳的金額減少，但未來可領回的金額不變。

而農業部今（2025）年8月提報政院的修法版本方向，則與蔡易餘、陳亭妃等人提案版本相同。修正內容為「農民與主管機關按月共同提繳的總額，依每月最低工資乘以提繳比率2倍計算。農民負擔總金額40%，主管機關負擔總金額60%。」

修法後退休農民每月可領多少錢？

農業部指出，若以2025年每月基本工資2萬8590元、農民採每月提繳10%方式持續30年計算，現行法規與謝衣鳯、郭國文2版本草案提繳總額皆為163萬2222元，不過後者可讓農民每月農退儲金提高至3萬4759元，比原本增加6952元；但政府每年支出則預估將增加15.5億元。

至於農業部版本與蔡易餘、陳亭妃等人修法版本中，退休農民每月可領取的農退儲金仍為2萬7807元，與現行法規相同；但因農民每月實際僅需繳納基本工資8%，30年總計可少繳32萬6444元；政府每年支出則預估將增加6.2億元。

農業部長陳駿季表示，依照謝、郭修法版本，農民提繳30年農退儲金後，每月可領3萬4759元，若再加上老農津貼合計共4萬5431元，與退休勞工每月約領3萬3095元有相當大差異，因此建議修法版本應採用原來保障額度試算。

為何農民參與農退儲金意願不高？

農業部分析指出，農民未參加農退儲金主要與經濟負擔有關，尤其是青年農民，因初期投入從農資本及家庭負擔，個人「儲蓄能力」較低，因此較無提繳農退儲金意願。

不過，台大農經系特聘教授兼生農學院副院長張宏浩認為，農退儲金與老農津貼存在一定程度的競合關係，若老農年金持續加碼，農民參與農退儲金的意願就會降低，因此建議政府將兩者綜合考量。

