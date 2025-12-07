退休迷失自我 拿起鍋鏟找回方向

對佛教徒來說，煮菜、燒飯的工作，不只是一項修行，廚房還被當作一座道場，看到高雄小港聯絡處這位志工、李文清，拿鍋鏟、當大廚，背後有甚麼樣的生命轉折。

「(師兄 今天要炒幾個菜)，4樣 (4樣哦)。」

每天像這樣拿鍋鏟炒菜，已經成為70歲李文清的日常慈濟志工｜魏素香：「這位大廚非常好啊，師姊就是需要這樣護法金剛，否則大鍋 我鏟不動，所以真的讚。」

社區志工 林杏娥：「很勤快 話很少，做人也很好 也會幫助我們一起料理。」

慈濟志工 李文清：「(民國)79年加入慈濟到現在，(當初)是慈濟委員他跟我說，要不要加入慈濟會員，我說好 就一直繳到現在。」

從台糖退休的李文清，之前曾一度迷失自我慈濟志工 李文清：「我自己懈怠啦，遇到酒肉朋友啊，就喝酒 外面有女人，現在完全都沒有了，沒有那種事情了。」

社區志工 張帷棋：「大廚很好 他每天都來，都默默地做。」

慈濟法親的關懷下，李文清迷途知返，現今天天到小港聯絡處當大廚，要做全職志工。慈濟志工 李文清：「聽師父的話 做就對了。」

