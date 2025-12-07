大愛電視

退休迷失自我 拿起鍋鏟找回方向

大愛電視

對佛教徒來說，煮菜、燒飯的工作，不只是一項修行，廚房還被當作一座道場，看到高雄小港聯絡處這位志工、李文清，拿鍋鏟、當大廚，背後有甚麼樣的生命轉折。

「(師兄 今天要炒幾個菜)，4樣 (4樣哦)。」

每天像這樣拿鍋鏟炒菜，已經成為70歲李文清的日常慈濟志工｜魏素香：「這位大廚非常好啊，師姊就是需要這樣護法金剛，否則大鍋 我鏟不動，所以真的讚。」

社區志工 林杏娥：「很勤快 話很少，做人也很好 也會幫助我們一起料理。」

廣告

慈濟志工 李文清：「(民國)79年加入慈濟到現在，(當初)是慈濟委員他跟我說，要不要加入慈濟會員，我說好 就一直繳到現在。」

從台糖退休的李文清，之前曾一度迷失自我慈濟志工 李文清：「我自己懈怠啦，遇到酒肉朋友啊，就喝酒 外面有女人，現在完全都沒有了，沒有那種事情了。」

社區志工 張帷棋：「大廚很好 他每天都來，都默默地做。」

慈濟法親的關懷下，李文清迷途知返，現今天天到小港聯絡處當大廚，要做全職志工。慈濟志工 李文清：「聽師父的話 做就對了。」

更多 大愛新聞 報導：
無我付出菩薩行 翻轉佛陀故鄉
微光守復！愛與關懷陪伴鄉親

其他人也在看

家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路

家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路

民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務　走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮　檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！

民視影音 ・ 1 天前56
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球

國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球

國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前11
員警執行副總統交管勤務遭撞命危　總統府回應了

員警執行副總統交管勤務遭撞命危　總統府回應了

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...

FTNN新聞網 ・ 1 天前13
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄

曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄

金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。

太報 ・ 1 天前3
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次

台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次

社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。

民視 ・ 3 小時前10
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象

快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象

快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象

EBC東森新聞 ・ 1 天前發起對話
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷　蕭美琴：非常難過與不捨

宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷　蕭美琴：非常難過與不捨

宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前7
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍　台南南區塑膠工廠陷火海

倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍　台南南區塑膠工廠陷火海

台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前發起對話
入獄前要求前女友接濟母遭拒　男理髮店潑汽油砸店

入獄前要求前女友接濟母遭拒　男理髮店潑汽油砸店

新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」　已轉往北部治療

24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」　已轉往北部治療

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...

FTNN新聞網 ・ 1 天前1
本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元

本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元

依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但依勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案卻僅提及只要提高一級投保級距即可，意謂可能最少會僅加薪1元就可獲得外國人名額，勞動部官員則說，會在授權的公告內中詳述，仍會要求至少為本勞加薪2000元才能引進外國技術人力。

中時新聞網 ・ 18 小時前發起對話
快訊／台東成功嚴重自撞！自小客車頭全爛2人受困　送醫搶救仍不治

快訊／台東成功嚴重自撞！自小客車頭全爛2人受困　送醫搶救仍不治

台東縣成功鎮7日早上7點多發生一起嚴重車禍，一輛銀色自小客當時行經麒麟路段時，不知何故發生嚴重自撞，車上2人當場受困車內，消防局獲報後出動大批人車到場救援，並以破壞器材將車體破壞後，協助傷者脫困，2人救出時已失去生命跡象，緊急送院搶救後仍傷重不治，詳細車禍原因待釐清。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前1
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷

獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷

台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發

自由時報 ・ 6 小時前7
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台　刑事局急奔機場接

中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台　刑事局急奔機場接

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...

FTNN新聞網 ・ 1 天前4
下班未回家！高雄聯結車司機暴斃駕駛座　遠端監控揭悲劇

下班未回家！高雄聯結車司機暴斃駕駛座　遠端監控揭悲劇

高雄市前鎮區昨（6日）發生聯結車男司機暴斃車內的悲劇，而全案會曝光，是因為死者的家人遲遲未見他回家，公司接獲電話後調遠端車內監視器畫面後才發現這心痛一幕。

中天新聞網 ・ 1 小時前發起對話
快訊／新北大貨車撞機車　女騎士遭輾送醫不治身亡

快訊／新北大貨車撞機車　女騎士遭輾送醫不治身亡

新北市林口區文化二路二段與中山路口，今天（5日）中午11時許，1輛大貨車撞擊1輛機車，女騎士當場遭大貨車右輪輾過，消防隊獲報到場將女騎士救出，女騎士送醫時已無生命徵象，到院後因傷重急救無效身亡，現場目前影響一線道由警方交管中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前2
600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點

600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點

創立於1932年的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」今（6）日熱鬧登場，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，30組表演團隊、逾600名表演者踩街，勝於往年，市中心瞬間變成嘉年華會，街區擠滿圍觀人潮。今年隊伍持續可見台日交流身影。台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日

自由時報 ・ 18 小時前發起對話
疑電焊火星引燃塑膠濾網！　苗栗工廠竄濃煙大火

疑電焊火星引燃塑膠濾網！　苗栗工廠竄濃煙大火

苗栗縣 / 綜合報導 苗栗縣頭份市一處工廠，今（5）日下午4點多發生火警意外。根據了解，當時工廠頂樓正在進行水塔拆除作業，疑似是工人以電焊拆除時，不慎點燃塑膠片，加上現場風立強勁，火勢因此快速蔓延。所幸消防人員獲報抵達，迅速將火勢撲滅，也沒造成任何人員傷亡。民眾遠遠拍下，一棟工廠樓頂，不斷冒出熊熊火光，大量黑煙更是驚人，直竄天際幾乎遮掉半邊天，目擊民眾說：「快跑哦，快跑哦。」還有人見狀直呼快跑，就怕火勢蔓延造成危險，而當時情況危急，也嚇壞附近不少鄰居。消防人員獲報，立刻派車前往救援，現場也啟動疏散程序，約有百名人員緊急撤離，這起火災，就發生在今（5）日下午4點多，苗栗縣頭份市自強路二段，這間工廠正在拆除水塔，沒想到意外引發火警，紡安公司顧問梁清雄說：「冷卻水塔它在電焊的時候，它那個冷卻水塔裡面的塑膠片不小心著火了。」根據顧問表示，工廠停工當中，除了清除危險物品，也由包商執行拆除作業，當時屋頂上有10多個水塔，疑似因為工人以電焊拆除時，用火不慎燒到裡面的塑膠濾網，因此引發火勢，苗栗縣消防局第三大隊大隊長張焜郁說：「疑似因為天氣風勢較大，不排除因此而引燃相關一些設備，那導致四樓迅速的一個起火，造成濃煙。」現場為4層的RC建築物，燃燒面積大約70平方公尺，所幸現場沒有存放危險物品，也沒有任何人員傷亡，不過詳細起火原因，仍有待火調小組進一步釐清。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前發起對話
不只一次！他九年前曾丟「登山刀」襲警 阻拖吊車

不只一次！他九年前曾丟「登山刀」襲警 阻拖吊車

這回拿斧頭砍傷女警的林姓嫌犯，被起底9年前也因為違停被拖吊，持刀攻擊執勤員警，當時丟擲登山刀攔車，甚至與員警爆發扭打，嫌犯媽媽還跑出來護航，案件被判刑4個月可易科罰金，沒想到9年後竟變本加厲，犯下重罪。

TVBS新聞網 ・ 40 分鐘前發起對話
快訊／BMW暴衝撞2車衝上人行道　駕駛命危送醫

快訊／BMW暴衝撞2車衝上人行道　駕駛命危送醫

新北市新莊區幸福路上的佳瑪商場前，今天（6日）下午1時許，1輛BMW不明原因暴衝，連續撞了1輛汽車及1輛機車，然後衝上行道，駕駛一度受困車內，經獲報到場的消防隊救出後，因沒了生命徵象，由救護車送醫搶救中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前18