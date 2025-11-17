退休運將連環撞釀1死8傷 6年前就曾「違停致死」

陳姓駕駛退休約3年，但近2年來已有5次交通違規紀錄，6年前還曾違停，造成騎士追撞死亡。（圖／翻攝臉書）

73歲退休計程車司機陳姓男子在高雄楠梓區違規右轉，釀成1死8傷的連環車禍悲劇！陳男6年前曾因違停導致酒駕騎士身亡，與死者家屬和解獲緩起訴。事發當天，他從橋上下來想超捷徑，直接右轉回家，卻撞上直行機車。警方調查，陳男近2年已有5次交通違規紀錄，6年前還曾因為違停，導致後方騎士追撞死亡。

這起悲劇的肇事者陳姓駕駛已於17日下午以30萬元交保。據了解，陳姓男子曾是經驗豐富的計程車司機，退休約3年，但近2年來已有5次交通違規紀錄，包括闖紅燈和沒有禮讓行人等被開罰的情形。事發當天下午，陳姓男子外出找朋友，傍晚5點多回到住家附近時，從橋上下來後，想超捷徑直接右轉回家，結果與直行機車發生碰撞，導致波及到待轉區的其他騎士。

肇事駕駛在6年前還是計程車司機時，曾因違停在機車專用道上導致一名酒駕騎士追撞身亡。（圖／TVBS）

陳姓駕駛在事發後情緒相當穩定，他表示自己當時是順順地下來，想要開到慢車道，並否認有暴衝的情況。然而，此次事故並非陳姓駕駛第一次因違規造成嚴重後果。早在2019年9月，他還是計程車司機時，曾在高雄前鎮區將車輛違停在紅線的機車專用道上，導致一名酒駕的男性騎士撞上不幸身亡，事後他與家屬和解，獲得緩起訴1年的處分。

由於事發地點的交通相當複雜，包含機車要待轉的，以及平面道路上要來待轉的車輛。車禍發生後隔天，警方和議員到現場會勘，指出道路設計存在問題。然而，除了需要改善待轉區位置等交通設計外，老司機退休後貪圖方便而違規右轉，以及開車過於自信的態度，可能才是這起悲劇的最大主因。

