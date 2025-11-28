退休郵差重披制服，花壇日照中心攜手彰化郵局圓夢。圖／秀傳醫院提供





退休逾25年的李姓老郵差近日重披制服、重返熟悉的郵局工作場景。花壇秀和苑日照中心與彰化郵局合作推動「圓夢計畫」，特別安排這位長者再次回到昔日服務的單位，與老同事相聚，重溫昔日郵務日常。

彰化郵局為李阿伯準備了一套快捷組郵差制服，他從扣上每一顆鈕扣到戴上帽子的動作都格外專注。郵局同仁則陪他體驗整理信件、蓋郵戳、搭乘郵務車等流程。雖然動作稍顯緩慢、偶需提醒，但他的眼神仍充滿對這份工作的熱愛。

活動期間，曾與他共事的同仁也特地前來問候，談起他當年帶過不少徒弟，許多人至今仍在郵局服務，對他十分敬重。雖然多數郵務人員外出投遞，無緣巧遇他親自帶過的徒弟，但現場依舊洋溢著久違的溫暖。

彰化郵局賴正造副理與柯彥宏科長全程陪同，他們表示，能迎回曾共同努力過的夥伴，對郵局同仁而言意義非凡。

秀和基金會當天也準備了一封信，由李阿伯親手送回花壇秀和苑。他依舊維持過往習慣，小心再次確認收件人與地址，並在工作人員陪同下將信件順利交到陳儀珊主任手中，完成象徵性的「使命必達」。

花壇秀和苑副主任林嘉瑜指出，「圓夢計畫」希望帶領長者重返生命中具有重要意義的場域，喚回角色感與自我價值；對許多長者而言，工作記憶是人生重要的力量來源。

陳儀珊主任表示，每位長者的故事都值得被看見。藉由與在地單位合作，這些圓夢活動不只是形式性的安排，而是讓長者真正被理解與尊重。未來日照中心將持續推出多元的圓夢主題，陪伴長者在生命後半段仍能做選擇、追夢並留下感動。

