退休金不用存那麼多！美研究揭「88%財產沒有花掉」不如早點享受
許多人會為退休生活存錢，但事實上根本不需要存那麼多。美國知名對沖基金經理人、企業家比爾．柏金斯（Bill Perkins）於《別把你的錢留到死》一書中，提出「死前財產歸零」（Die with Zero）的概念，如果你花了許多時間去賺錢，卻根本來不及在死前享受到那些金錢，那你就浪費了寶貴的時間。以下為原書摘文：
我是怎麼知道人們會為晚年存太多錢？我看過統計數據。如果去看根據年齡區分的資產淨值資料，就會發現大多數人會好幾十年一直在累積資產，而且大部分人一直到年紀很大時才開始花用。美國聯邦儲備委員會（Federal Reserve Board）追蹤過美國人在不同的人生階段如何儲備資產。
例如，我們從近期美國消費者財務狀況調查（Survey of Consumer Finances）可以看到，美國45到54歲的家戶戶長中，資產淨值的中位數是124200美元。
這代表此年齡層有一半的人所存的錢至少是超過124200美元（而另一半是低於這個數字）；有些人是存超過這個數字，有些人則是低於這個數字。在這個年齡層當中，比中位數更令人覺得特別的是整體的趨勢。與其他年齡層的資產淨值數字相較，可以發現一個清楚的模式：隨著人們年紀增長，資產淨值的中位數也隨之提高。
這很容易可以猜到箇中原因：人們的年收入會隨著年紀增加，而且會持續把沒花的錢存起來，因此存款就會一直增加。這就帶出了一個重點，因為每個人一生中都有個最佳的時間點，最能夠享受自己財富帶來的果實。
盲目存錢會錯過用錢時機點
問題是大家只知道一直存錢，往往錯過了那個最好的時間點。因此在美國65到74歲的家戶戶長中，資產淨值的中位數是224100美元，比55到64歲的家戶戶長的中位數187300美元還高。
這真是太難以置信⸺ 70幾歲的人還在為將來存錢！事實上，即使是70幾歲這個年齡層、在中位數以上的人，也還沒開始花自己存的錢。美國75歲以上的家戶戶長當中，其資產淨值的中位數是264800美元，是所有年齡層最高的。
所以，隨著壽命的延長，數百萬的美國人還是留著自己辛苦賺來錢，一直到死了以後。沒錯，年紀大的人總是會因為預期醫療費用可能增加而存錢，可是各位很快就會看到，人們整體的花費也會隨著年齡降低，就算包括醫療費用也是如此。
其他資料也顯示同樣的趨勢。美國員工福利研究院（Employee Benefit Research Institute）在2018年曾使用美國年長者財富（包括收入與財產）與花費的數據，研究人們在退休後的前20年資產有怎樣的變化。換個說法就是，大家有在花用自己的錢財，還是大部分都是存下來？以下是該研究一些重要的發現：
整體而言，人們是非常緩慢地花用自己的錢。
就各年齡層來看，不論是60歲的退休者還是90歲的退休者，大家的花費一直都跟收入很接近，所以當收入減少時，花費也會跟著下降。這也是另一種方式可以看到，退休者並沒有真正大量花用他們所存下來的錢。
在較高資產者當中，退休前有50萬或超過50萬美元的人，在20年後，或在過世時，他們花費的中位數只有11.8%。也就是說，有超過88%的錢是沒有花掉而留下來了，這意味著一個在65歲退休、存有50萬美元的人，到了85歲時，手上竟然還留著44萬多的錢！
在較低資產者當中，退休時還存不到20萬美元的人，會花費較高百分比的錢，但是這個族群的中位數者，他們在退休後18年的花費也僅佔他們資產的四分之一而已。
三分之一的退休者其實在退休後資產還繼續在增加！他們的資產沒有緩慢或快速減少，而是一直在累積財富。
倚靠退休金的退休者⸺ 意思是他們退休後有受到保障的所得來源⸺ 在退休後的18年間所花掉的資產（只有4%），遠少於沒有退休金的退休者（會花掉34%）。
所以很顯然，還在工作、會說自己是為了退休而存錢的人，等到自己真正退休時，卻並沒有真的花費那些用來退休的錢。他們肯定不會在死前讓財產歸零。這當中有些人很明顯甚至不會考慮在離世前要把錢都用完，特別是那些有退休金的人。
不願花錢的關鍵原因
比起其他人，有退休金的人更可以花用自己的存款，因為他們有穩固的收入，後半輩子不必擔心會沒錢過活。然而有趣的是，有退休金的人花用自己資產的百分比最低，可能因為根據數據顯示，他們一開始的錢就比較多。那麼問題就是：為什麼退休者在年紀還沒太大、可以更充分享受人生時，不多多花用自己的？他們在等什麼？
這個問題有幾個答案：大家是真的願意花錢，但是一旦到了某個年紀，他們就發現自己想要跟需要的東西已經改變，或者可能需要或想要的不多。
退休規劃的專家對於這種消費模式，甚至用以下的專門用語來稱呼：馬上行動（go-go years）、慢慢來（slow-go years）、不動（no-go years）這3個階段。
這是指當你剛退休時，會巴不得立刻去體驗所有延到退休後才去做的事情，而且你這時大致上也還算健康，有體力可以去經歷這些體驗。這是馬上行動的階段。之後，通常是到了70幾歲，你開始會慢下來，因為你的願望清單都已經實現，而且健康不如從前。
然後到了80歲或年紀更大時，不論這時你還有多少錢，你已經沒有什麼要去做的事。你或許認為隨著年紀增長，人們花錢比較隨心所欲，會在真正為時已晚前想要充分享用自己的錢財。但其實剛好相反。整體看來，美國家戶的消費是隨著人們年紀增長而下降。
舉例來說，美國勞工部勞動統計局（Bureau of Labor Statistics）曾做過一項「消費者支出調查」（Consumer Expenditure Survey），發現在2017年，55到64歲的家戶戶長的年平均支出為65000美元，65到74歲者則下滑到55000美元，75及75歲以上者則繼續下滑到42000。
儘管醫療費用有增加，但整體支出還是下降，因為大部分其他的開銷，像是衣服和休閒娛樂的費用，其實下降更多。即使如此，根據摩根資產管理公司（J.P Morgan Asset Management）以其五十萬名以上的客戶資料進行分析、所做的另外一項調查顯示，資產超過100萬美元的退休人士，他們的支出隨著時間下滑得甚至更多。
很多財務規劃師非常熟悉這種消費模式。在提供退休建議時，他們當場都會一直提到「慢慢來」跟「不動」的退休階段。但是關於消費支出下滑的訊息，一般大眾似乎並不清楚。而且如果你並沒有察覺到這個相當可以預測得到的模式，很可能你會以為，自己從退休到離世可是有一直花錢去體驗。這也是你可能會存太多錢、卻沒有花用的一個原因。
（本文摘自／別把你的錢留到死：懂得花錢，是最好的投資——理想人生的9大財務思維／遠流出版）
