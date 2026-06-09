退休金制度擬放寬！政府幫提繳、斜槓能領「上萬人受惠」
生活中心／倪譽瑋報導
農業部6月8日預告「參加勞工保險或國民年金保險之實際從事農業工作者申請提繳農民退休儲金資格審查辦法」草案，待行政作業走完正式上路後，未來參加勞工保險或國民年金保險但也有從事務農者，能申請提繳農民退休儲金（政府與農民提繳金額比例為6比4），確保「斜槓農民」不至於因缺乏退休保障而降低留農誘因。
農業部推農民退休儲金修法 協助以農為主兼職者
農業部說明，相關資格規定皆以確保「以農為業」之政策目標進行規劃。未來適用對象將包含未滿65歲、未領取相關社會保險老年給付，參加勞（國）保之被保險人，在無雇主提撥職業退休金之情形下，可申請提繳農民退休儲金；其農業生產須具一定經營規模（例如種植水稻須達5公頃、養殖虱目魚需達2公頃等）。
本次修正主要協助「斜槓農民」，雖同時兼職農業及勞務工作，仍應以農為業（主要收入來源），提繳期間每年支領「農業以外」年薪資所得加計執行業務所得之合計數，不得高於最低工資之全年總額1.25倍。此外，50歲以下參加勞(國)保之退伍青農，雖已領軍人保險退伍給付，亦可申請提繳農民退休儲金。
行政流程持續中 新制上路估有萬位「斜槓農民」受惠
農業部農民輔導司長王東良指出，許多實際從農的青年可能同時兼具勞工身分，有職業工會參加勞保，但無雇主提繳退休金，未來開放參加勞保、國保者提繳農退儲金，將可擴大照顧過往無法適用農保制度的斜槓青農，預估將有1萬人受惠。
農業部表示，目前已在儘速籌備相關行政作業，倘本辦法獲得各界支持，將依「農民退休儲金條例」第33條規定，報請行政院核定施行日期，讓此制度儘快上路施行。
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