退休金存2665萬生活無虞！達成率不到3成 專家曝「平價版」較易達成

退休金要存多少才夠用？根據求職網最新調查，如果以「生活無虞」為前提，每位勞工預估應準備2665萬元的退休金，但平均達成率不到三成，不過有專家建議，如果根據主計總處的資料，平均每人月消費落在2萬6千多元，要是60歲退休、活到80歲，其實「平價版的退休金」或許只需要約639萬元，相對容易達成！

難規劃！ 退休金2665萬平均達成率不到3成

到底得存到多少錢才能安心退休、享受新生活？有求職網調查發現，如果以「生活無虞」為前提，每位勞工預估應準備2665萬元的退休金，其中40歲以前就開始存錢的約占60%，但有存到2665萬元退休金的全台勞工，目前平均達成只有23.8%。

廣告 廣告

求職網計算2665萬退休金「生活較無虞」。圖／台視新聞

年長一輩的民眾認為，看你活到幾歲，錢越多越好，因為老人現在問題很嚴重，然後以後外勞什麼都很貴，所以當然是越多越好，當然不夠的話也可以過啦；年輕一輩的民眾則說兩千多萬應該要，因為現在物價很高，可能要工作很久。

平均月消費2萬6 退休金平價版「639萬」就夠

不過根據主計總處公布，我國平均每人月消費是「2萬6640元」，要是60歲退休、活到80歲，這20年開銷加總約為639萬元，有專家建議，「平價版的退休金」或許較易達成。

主計處計算每月均消2.6萬，退休金存639萬較易達成。圖／台視新聞

但其實每個人生活條件不同，退休金還是要客製化，自己到底該存多少，亞太商工總會執行長邱達生認為，勞保的退休金的月給付、銀行的利息或投資的被動收入等等，這些加總起來如果說能夠達到現在的月所得大概七成，退休之後的生活品質就有程度上的保障。

專家也提醒，通貨膨脹會侵蝕退休金的購買力，因此多存一點，確實能讓退休生活更寬心一些。

台北／陳酈亭、甘而棣 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

明後天凌晨將短暫暫停「ATM跨行服務」 領錢、存錢、轉帳皆有影響

比特幣要飛了？川普擬開放退休金買加密貨幣

退休多少錢才夠? 調查揭女性認為要1518萬