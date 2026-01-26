退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。
越早開始 複利效果越驚人
勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時間的複利效應將是累積財富的最佳幫手。舉例來說：
25歲：若月薪3萬元，除了雇主提撥的6％，自己再多提繳6％，持續40年到65歲退休時，退休金帳戶累積金額，將從原本的433萬元翻倍至866萬元。
35歲：假設月薪4萬元，帳戶已累積30萬元，現在開始自提6％，30年後退休時，總金額可達743萬元，比單靠雇主提撥足足多出283萬元。
45歲：就算起步較晚，只要月薪5萬元並開始自提6％，20年後退休時，帳戶也能累積到509萬元，比未自提者增加超過150萬元。
不只儲蓄 更能聰明節稅
根據《勞工退休金條例》，勞工、委任工作者、雇主及自營作業者，都可以在每月工資或所得的6％範圍內自願提繳退休金，這筆自提的金額，將不會計入當年度的薪資所得中課稅，直接省下一筆稅金，等於同時完成「儲蓄」與「節稅」兩大理財目標。
此外，自提的退休金每年都能參與勞動基金的投資收益分配，而在請領退休金時，更享有不低於當地銀行2年期定存利率的最低收益保證。
看更多：不只勞保、勞退！勞工第3筆隱藏版退休金 兩手領錢1年多6.6萬元
申請便利 彈性調整
勞動部表示，有意願自提的受僱勞工，僅需向雇主提出申請，便可由雇主代為辦理申報及繳納，手續相當簡便，自營作業者也能自行填寫申請書向勞保局辦理。
提繳的比率可依個人財務狀況，在1％至6％的範圍內自由選擇，並且一年最多可調整兩次，提供高度的彈性。
看更多：你的退休金變多了！勞退專戶每人平均多5.49萬，這招查詢退休金最簡單
◎ 圖片來源／勞動部．達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／勞動部
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
