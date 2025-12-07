國際中心／綜合報導



日本最新調查揭露，全國民眾家中被閒置超過一年的物品總值，竟高達90兆多日圓，相當於每人平均囤放超過70萬日圓的「隱藏資產」，雖然物價持續攀升、節省風潮盛行，但大量未使用物品卻仍以驚人速度累積，讓專家直指「退休後真正侵蝕存款的，往往不是大筆花費，而是日常生活中看不見的浪費。」，更點出「兩大錢坑」默默把退休金吃光了。





退休金慘遭侵蝕「2大錢坑」！專家急提醒「不是少買就好」：快丟掉

專家指出，物價雖上漲，但浪費卻未減少，「看不見的日常花費」才是最傷退休金的兇手。（示意圖非關本新聞／民視資料照）

依據二手交易平台Mercari公布的「2025 隱藏資產調查」，日本家庭囤積的閒置物品估值較2018年首次調查暴增2.5倍，已突破 90 兆日圓大關；其中以服飾類占比最高，其次為興趣用品、書籍遊戲以及家電雜物等。消費型態雖因通膨而有所轉變，但「買了不用」的習慣卻沒有同步縮減，反而讓隱形成本愈堆愈高。









報告顯示，服飾、興趣用品和書籍遊戲類物品最容易堆積成大量閒置。（示意圖非關本新聞／民視資料照）

消費經濟專家松崎則子指出，多數人以為省錢靠「少買大東西」，但真正拖垮退休金的往往是兩大日常錢坑——穿不到的衣服與永遠塞滿的冰箱。日本環境省統計顯示，國民一年平均買20件衣服，卻有23件始終未曾穿上；食物浪費同樣驚人，家庭一年丟掉約233萬噸食物，其中近四成甚至「未拆封就被丟掉」。









專家點出兩大錢坑最可怕：穿不到的衣服，以及永遠塞滿、導致大量食物被丟掉的冰箱。（示意圖非關本新聞／民視資料照）

專家提醒，50歲以後收入逐漸下降，生活必須盡早調整體質，才能避免讓無形的浪費吞噬老後儲蓄。松崎建議，家庭支出與物品量都應以「在職時期的七成」為基準，並建立定期整理與少量採買的習慣。她強調，「認為東西多就是富足的時代已經結束」，唯有減少隱藏資產、切換到更精簡的生活模式，才能真正守住退休金。





原文出處：退休金慘遭侵蝕「2大錢坑」！專家急提醒「不是少買就好」地雷曝光：快丟掉

