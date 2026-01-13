「退休金短發」退警要行動了！他列2步驟3必備文件：快檢查所得替代率算錯沒

去（2025）年1月，立法院三讀通過修正《警察人員人事條例》，提高退休警消的所得替代率，但政府至今仍未編列相關預算，引發在野質疑，國民黨立委吳宗憲日前表示將協助退休警消訴訟，「律師費由我個人承擔」。他今（13）日再於臉書以「為警消爭權益，不分東西南北。全國退警訴訟，整隊出發」為題宣布發起兩項行動，表示退警曾把最精華的青春獻給國家，只希望國家能履行當年的承諾，這不僅是生計之爭，更是尊嚴之爭；此外，他昨日也在臉書揭露，賴政府在「棄養」原住民、農民後，現在輪到警消公教被丟包了。

吳宗憲表示，12日到台東協助退警協會處理退休金短發的問題，昔日意氣風發、辦案衝第一的刑警大哥為了退休金而擔憂，他感到很心疼，在遲暮之年只期待國家重視他們，就像當年他們義無反顧地愛國家一樣。他並在貼文中列出政訴訟行動方針，一是請退警優先聯繫所在地的「退警協會」，辦公室近期將提供線上表單及委任狀，將以各協會為對口，協助彙整資料，由他的律師小組統一提起行政訴訟。

行動二，吳宗憲說明，申請者應先備妥3項必備資料，包含2025年新銓敘部審定函 ＋附表、本人親簽訴訟委任狀3張、身分證明文，此外還需準備2018年重審函、退休核定函；他也提醒，若退警發現最新審定函中的年資或所得替代率「算錯了」，務必先聯繫協會協助，在30天內提起「復審」，數字沒錯再將由他們打給付訴訟，「這場仗，我們團結一起拿回公道！」

吳宗憲：催1.25兆預算快點過，警消公教年金等半年



另外，吳宗憲12日也在貼文中直指，當政府想花大錢，針對高達1.25兆的龐大軍購案催促國會「快點過」，但卻只有幾頁草案說明，形同在逼人民簽空白支票；反觀當人民依法要拿回權益，立法院三讀通過停止再砍警消公教退休金，法律已然生效時，銓敘部竟然跟全台公教人員說重新計算，系統調整要等半年，「花錢如流水，還錢推拖拉」，人民怎麼能不憤怒？為此，他已要求銓敘部1周內應提交階段性執行期程，不能再用半年的話術賴掉人民權益，且之後每個月都要提交進度報告，直到審定函發放完成，禁止黑箱作業。

