退休金算盤／勞退自提免稅 還可參與分紅

勞退新制上路20年來，僅16.85%勞工選擇自提退休金，不到二成。其實，若自願提繳勞工退休金，可免計所得課稅。勞動部提醒，勞工如果有自願提繳退休金，明年5月至6月在申報2025年度綜合所得稅時，扣繳憑單薪資總額可扣除已自願提繳勞工退休金金額。

依《勞工退休金條例》第14條規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動之雇主及自營作業者，得在每月工資、執行業務所得6%範圍內自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得、執行業務收入課稅。

勞動部舉例，勞工每月工資提繳上限為15萬元，自提6%的話，換算下來15萬元乘以6%，等於一年可省10萬8,000元稅金。這些高薪族要繳的綜合所得稅，至少都要20%以上，因此能夠省下10.8萬稅金，其實很可觀。

根據勞動部統計，自提勞退比例最高的族群，就是高薪、高所得族群，大約50%的高薪族都有自提勞退，就是因為可以節稅。

勞動部表示，參加自願提繳退休金除享有稅賦優惠，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時享有最低保證收益，節稅的同時還可以累積退休儲蓄，讓老年退休經濟生活多一層保障。若是不善理財的月光族，選擇勞退自提6%，可能比股利賺更多。

勞動部說明，勞退基金是勞動基金運用局透過專業機構操盤，每個月都會計算當前收益，投資方式分為自營、委外。委外投資部分，含國內外股票、債券、有價值的多元資產，各種平衡度最高，投資風險小，最安全。

勞動部提及，一般勞工領完薪水後，能操作投資的資金相對有限，若自行操作買賣股票、基金，有時市場波動比較大，風險較高。勞金局為大家操作投資，不會向勞工收取手續費，還有2年期保證收益，操作也很穩健，新制勞退近十年投資年化報酬率達5.69%。

勞動部鼓勵民眾，勞退自提6%跟定期定額儲蓄的概念很像，在能維持基本生活的前提下，還是可以選擇自提、利用一點小錢來做投資。自提金額非硬性規定6%，而是1%至6%都可自行選擇。例如月薪3萬的民眾，自提1%才300元、3%是900元，跟每月定存1,000元差不多。

勞動部進一步說明，如果為勞工身分自願提繳退休金者，雇主應於填報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，將勞工自願提繳退休金金額填報於「依勞退條例自願提繳之金額」欄位，並將給付總額欄位扣除自願提繳金額，勞工於報稅時，毋須再重複扣除一次。

勞動部提醒，如發現有未扣除自願提繳金額或金額有誤，請儘速洽事業單位向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以維護自身權益。

勞動部表示，勞工如有自願提繳退休金之意願，可向雇主表示，透過雇主向勞工保險局申報，並可由雇主代為向勞工保險局繳納自提金額，快速又便利。

