退休金紅包來了！勞動基金大賺3000億，你帳戶多了多少錢、自提領更多？何時領、怎麼領一次看





勞動基金周一（12/1）公布10月最新績效，單月賺進3,006億元，創單月新高！前10個月累積收益達8,595億元，收益率為12.46%。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。

到底這筆分紅什麼時候會進到戶頭？自提的人會不會領得比較多？退休前能不能先領出來用？這篇文章一次幫大家問清楚、講明白，教你怎麼把自己的退休金帳戶，悄悄滾出更多錢來！

勞動基金大賺3000億！

退休金是勞工最關切的議題，勞退新制要求雇主提撥至少6%薪資作為勞工退休金，勞工也可以自提6％累積更多退休金。

廣告 廣告

很多人常把「勞保」與「勞退新制」混為一談，但兩者並不相同。相對於「勞保」類似保險制度，還面臨可能破產隱憂，「勞退新制」則類似個人儲蓄帳戶，累積金額會隨著工作時間與提撥金額增加。自提金額可全額扣除所得稅，由專業團隊代操，並享有保證收益，就算換工作也能帶著走。

或許勞工會覺得現在的收入「生吃」都不夠，哪有能力自提？但其實勞動基金歷年績效都不錯，近10年來（104年1月～114年9月）平均收益率為7.24％，去年（2024）收益率更達到16.16%。

尤其是新制勞退採「個人帳戶」──對於有自提的勞工朋友，勞退基金賺越多，分配到帳上的退休金就越多，這些都是將來60歲後真正會進到自己口袋的錢。 由於勞退基金分紅，是按照每個勞工退休基金專戶裡面的餘額多寡，用比例來分配，因此退休專戶裡提撥比例越高、累積金額越多，能分配到的紅利也越多！

從數據來看，截至2025年10月底，勞動基金整體規模達7兆5,646億元，前10月累計收益8,595億元，收益率12.46%。光是10月單月就大賺3,006億元，改寫歷史單月收益新高紀錄。

基金項目 規模（新台幣） 收益率 新制勞退基金 4 兆 9,879 億元 11.82% 舊制勞退基金 1 兆 469 億元 18.55% 勞保基金 1 兆 2,909 億元 12.56%

怎麼領？何時領？

即使2022年市場逆風，整體勞動基金近10多年平均收益率約7.24％，長期表現仍穩健。近兩年受惠全球科技股與AI概念股熱潮，績效更突出，有效替勞工累積退休金。勞動新制收益分配是每年進行一次，時間點如下：

結算時間：每年底結算前一年度收益。

分配時間：隔年3月左右完成收益分配，並匯入勞工的個人退休金專戶。

舉例：2025年的年度收益，預計會在2026年3月匯入勞工帳戶。

▲114年勞動部公告「勞工退休金條例」退休基金最近月份收益率。（圖／勞動部勞動基金運用局）

為什麼這筆錢不能馬上領？

很多人會問，這筆分紅既然是我的，為什麼不能馬上領出來花用呢？

● 複利滾動：這筆分紅會直接存入您的個人專戶，持續投入投資組合中滾動操作，這意味著「收益也能產生收益」，長期下來透過複利效果能大幅增加退休時可領取的總金額。 ● 強制儲蓄：這種退休前不能領出的機制，變相達成了強制儲蓄的效果，確保這筆錢專款專用於未來的退休生活保障，避免提前挪用導致退休金不足的風險。

這是政府設計的退休保障制度，目的就是讓資金長期累積、靠複利滾出更有利的退休金，確保老年生活更安心。

如何查詢帳面分紅？

勞工可以在收益分配完成後，透過多種管道查詢到帳面增加的金額。查詢管道：

● 勞保局網站 ● ATM ● 勞保局行動服務 APP

請領資格與注意事項

每位勞工實際分配到的新制勞退收益都會不同，因為每個人的繳納金額、累積時間與對基金收益的貢獻度都有差異。這筆分紅是勞工未來退休金的一部分，必須等到符合法定請領資格時才能領取：

請領條件 （年齡與年資） 請領方式 （月領或一次領） 年滿 60 歲 符合請領的基本法定年齡。 工作年資滿 15 年以上 可選擇月領或一次請領。 工作年資未滿 15 年 只能一次請領。

勞保局再次強調，勞動基金運用局會於每年2月底前通知勞工退休基金前1年度損益，於3月底前辦理收益分配，屆時勞工可以至個人專戶查看，而勞工須滿60歲才能請領得到。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命

60歲學游泳、70歲歐洲自助旅行、80後中風也要笑！「台灣最會花錢媳婦」豁達看老：一邊老，一邊好

早餐戒吃1食物，半年狂瘦7公斤！給少吃卻瘦不下來的你…胃腸科名醫：改變2習慣，速消脂肪肝 -



