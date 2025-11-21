退休金翻倍漲，台灣人卻不愛自提6%？勞保局列3大好處：建議兩類人快加入

近來停砍軍公教年金（所得替代率）議題成為政壇攻防焦點，而退休金議題向來是勞工最關切的議題，隨著台灣邁入超高齡社會，行政院主計總處數據顯示，去（2024）年退休人數創下10數年來新高，其中戰後嬰兒潮世代是一大關鍵。截至今年6月，台灣約有近130萬名勞工自願提繳退休金，但僅在整體勞工約16.8%，勞工保險局（勞保局）20日也在臉書及官網說明自願提繳退休金的「3大好處」。

​勞工退休金條例（勞退新制）自2005年7月施行至今屆滿6年，勞動部統計顯示，截至今年6月，在每月工資6%的範圍內，個人自願另行提繳退休金的人數，僅約129萬人，占整體勞退新制總數16.85%，但值得注意的是，勞動部數據也顯示，當中約2萬名勞工，持續提撥長達20年未中斷。對此，​勞保局19日在臉書以「個人自提退休金，老年退休增保障」為題，在臉書針對自提退休金進行說明。據勞保局官網，依照勞工退休金條例規定，除雇主應為適用勞動基準法的勞工按月為其提繳不低於每月工資6%的退休金外，勞工也可依自身財務狀況在每月工資6%範圍內自願另行提繳退休金。

勞保局表示，特別建議學生打工族或初入職場的社會新鮮人盡早參與，「提繳時間越長，可領取的退休金也越多。」日前，勞動部曾表示，當勞工越早開始準備，退休金累積效果就越明顯，若在「勞工個人退休金試算表」以實際數據試算，工作年齡為25歲至65歲退休，提繳工資3萬元，在平均報酬率6.09%、工資成長率為「每人每月經常性薪資年化成長率」（1.44%）的情況下，退休時專戶約可累積433萬餘元；若有「自提6%」專戶約可累積866萬餘元，直接翻倍。

自提退休金有何好處？勞保局列3大利多

由勞動部數據可知，自願提繳者不到2成，究竟個人提繳退休金有何益處？勞保局網站列出3大好處，一是參與收益分配，自願提繳的金額每年可參與分配投資運用收益，且請領時如低於依當地銀行2年定期存款利率所計算的保證收益，將由國庫補足；二，增加專戶退休金，增加勞工退休金個人專戶累積金額；最後一點是享有賦稅優惠，因自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅。

至於個人自願提繳退休金該如何進行，須要注意何事？勞保局說明，​勞工可選擇以口頭或書面（向雇主表達自願提繳的意願，由雇主向勞保局申報，並由雇主每月向勞工收取自願提繳金額繳納至勞保局。此外，勞工自願提繳率1年內最多可調整2次（自願提繳率調整從申報的次月1日起生效，從調整生效日往前推算1年期間，調整次數不得超過2次），且可隨時透過雇主向勞保局申報停止提繳；雇主每月也應於勞工薪資單中註明自願提繳金額，另外，實際從事勞動的雇主、自營作業者、受委任工作者、不適用勞動基準法的勞工，亦可於每月工資或執行業務所得6%範圍內自願提繳退休金，同樣享有收益分配等好處。

