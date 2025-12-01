退休金能撐到幾歲？好好證券推「資產壽命」預警系統

面對 2025 年即將上路的 TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）新制，以及政府近期普發 1 萬元帶動的理財熱潮，國人的退休焦慮已從「該不該存」轉向「存得夠不夠久」。

首批獲准開辦 TISA 業務的金融科技領導品牌「好好證券」，今日宣佈推出革命性的「雙曲線退休計算機」與「基金照妖鏡」系統。這套工具打破傳統僅關注「資產累積」的單一思維，首度引入「資產消耗」預測，協助民眾精準盤點退休金的「資產壽命」，讓抽象的未來規劃變得清晰可見。

圖/好好證券

告別「存錢盲盒」：首創「資產壽命」視覺化預測

根據產業觀察，大多數民眾在規劃退休時，往往陷入「只知存錢，不知花錢」的盲點，如同在大海中航行卻沒有羅盤。傳統試算工具多半只告訴使用者一個龐大的缺口數字（如：還差 1,000 萬），卻無法回答最核心的問題：「我存的這些錢，退休後到底能讓我活到幾歲？」

好好證券透過 FinTech 技術突破此一瓶頸，新版計算機整合了兩條關鍵曲線，讓資金流動一目瞭然。

累積期： 模擬直到退休那一刻的資產複利增長。

消耗期： 模擬退休後，每月提領生活費下的資產遞減速度。

透過這項功能，系統能直接發出具象化的警示，例如：「依照目前規劃，您的退休金將在 72 歲歸零」。這種直觀的「資產壽命」預測，能立即激發使用者的風險意識，進而利用近期的普發獎金或額外儲蓄，即時修正投資策略，避免落入老年貧窮風險。

讓數據說話：獨家「基金照妖鏡」秒選高 CP 值標的

在診斷出缺口後，面對 TISA 專區內琳瑯滿目的基金商品，投資人常面臨選擇障礙。為了將專業投資判斷「平民化」，好好證券研發了獨家的「基金照妖鏡」分析系統。

投資人無需具備深厚的財經背景，僅需透過圖像落點，即可一眼識別出位於「左上角象限」（低波動、高報酬）的優質基金，輕鬆避開高風險低報酬的地雷區。此外，系統還能根據計算機產出的退休報告書，自動媒合最適合個人風險屬性的 TISA 基金清單，將原本耗時數天的研究過程縮短至數秒鐘，大幅提升決策效率。

政策紅利最大化：一站式佈局享 0 手續費

基金照妖鏡。資料來源：好好證券

好好證券表示，科技的價值在於將複雜的決策簡單化。該平台成功打造了從「計算機診斷」、「智能篩選」到「下單執行」的一站式閉環生態系。

為響應政府 TISA 政策並鼓勵民眾及早行動，好好證券宣佈平台上的 TISA 基金全面享有「申購 0 手續費」優惠。民眾若能善用普發的 1 萬元作為種子資金，搭配 0 手續費與複利效應，將能有效放大政策紅利，為漫長的退休生活築起一道堅實的護城河。



【相關資訊】立即檢視您的資產壽命（退休計算機）： https://www.fundswap.com.tw/retirement/calculator

（投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。）