退休金要存到2665萬？求職網曝節儉版「639萬就夠」

yes123求職網近期調查顯示，熟齡勞工在「生活無虞」的前提下，平均預估退休金需求為2665萬元，但實際達成率僅有23.8%。該調查指出，退休金準備的「缺口比率」高達76.2%，顯示多數勞工無法達到理想的退休金目標。

求職網調查顯示，平均勞工預估退休金應達2665萬元 。（示意圖／中天新聞）

yes123求職網發言人楊宗斌指出，根據主計總處的數據，去年每人月消費平均為2萬6640元，若以60歲退休並活到80歲計算，20年的基本生活費約為639萬元，這是一種「節儉版」的退休金需求。然而，許多熟齡勞工仍面臨「老老照顧」的挑戰，63.3%的受訪者表示在工作之餘仍需分心照顧長輩，其中6成7的熟齡勞工認為難以兼顧工作與照顧責任。

廣告 廣告

此外，調查中有87%的受訪者坦言，曾因「老老照顧」問題動過辭職念頭，反映出這一問題對勞工生活的重大影響。59.9%的勞工在40歲之前就開始存退休金，但仍有4成的勞工在40歲後才開始規劃，這也使得退休金準備更加困難。

調查結果揭示了台灣熟齡勞工面臨的多重壓力，不僅要應對高額的退休金需求，還需兼顧家庭責任與職場挑戰，如何平衡生活與工作的壓力成為迫切需要解決的問題。

延伸閱讀

流水席冰淇淋「一人一桶」 南部人揭含意：讓賓客快回家

危機解除！燕子口堰塞湖潰壩 「降挖超人」黃國寶立大功

獸醫紀又銘「不知情下違法」 失望嘆：不再與豬場簽特約