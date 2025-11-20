退休金領得高領得早 勞保財務壓力持續飆

我國退休人口快速增加，大幅加重勞保老年年金財務負擔。最新統計顯示，截至去(2024)年底，逾187萬名勞工按月領取老年年金，平均月領1萬9,344元，而月領2萬以上者占比已升至46.31%，年增近4個百分點；照此幅度推估，今(2025)年底可能正式跨過「半數退休勞工月領逾2萬元」的重要門檻。在給付提升的同時，勞工請領年齡偏低、平均僅61.42歲，也讓勞保基金必須更早開始支出，加深財務壓力。

從給付分布觀察，月領2萬至3萬元人數最多，達72.8萬人，比率接近40%；月領3萬至4萬元者近13萬人，每月領取超過4萬元者超過8,200人。若回溯10年前的數據，2014年僅21.85%退休勞工月領超出2萬元，2019年成長到32.87%，2023年提高至42.58%，2024年再上升至46.31%。

勞動部表示，投保薪資水準上揚、年金依物價調整機制調升，都是推動平均月領金額上漲的主因，顯示勞工退休後的收入結構已明顯改善。但老年年金為終身給付制度，「活得久、領得久」形成累積性的支出壓力。

勞保基金自2017年起出現收支逆差，近年仰賴政府每年編列逾千億元撥補支撐，但財務負擔並未因此緩解。勞動部指出，給付升高本身並非問題，但若同時伴隨勞工過早申請，代表基金在保費尚未累積充足前就須啟動支出，導致壓力提前到來。

根據統計顯示，請領老年年金者的平均投保年資僅29.9年，遠低於國際社會保險制度普遍以「40年工作期」為合理基準的設計。從年資分布來看，「30至34年」者最多，達50.8萬人(27.19%)；「25至29年」有44.6萬人(23.89%)；而投保年資不足25年的更達43.8萬人，占23.42%，幾乎等同於每4名請領者就有1人年資不足25年。真正年資達40年以上的僅15.4萬人，比重僅8.25%，顯示長期繳費族群比率偏低。

請領年齡也明顯反映提前退休行為，目前有104.7萬人在60至64歲間申退，占56%，但仍有40.7萬人在55至59歲即提前申請、約21.77%，使基金提早給付。在平均壽命延長的背景下，提前5年或10年請領，對基金財務的影響將是跨10年級距的支出差異。勞動部認為，當平均年資偏低、請領年齡偏早，就會形成典型的「繳得少、領得久」結構，對財務永續構成實質壓力。

另外，性別結構亦具影響性。女性請領者逾101.2萬人，較男性的85.8萬人為高，但女性平均月領金額僅1萬8,226元，低於男性的2萬683元。勞動部分析，女性投保薪資偏低、工作年期較短，卻因壽命較長，領取期間往往更久，長期下來也會推升基金支出。

