退休金2665萬才夠？求職網曝省吃儉用價 6成熟齡勞工憂「老老照顧」

yes123求職網近期調查，在「生活無虞」前提下，熟齡勞工預估的退休金，平均高達2665萬元，但調查結果顯示，達成率僅為23.8%。yes123求職網發言人楊宗斌表示，據主計總處公佈的去年度數據，平均每人月消費為26640元，若推算平均活到80歲，「平價（節儉版）」的退休金數字，其實並沒有那麼多。另外，熟齡勞工還碰到一個嚴峻的生活狀況「老老照顧」，更有87%人曾經因此動過離職念頭。

yes123求職網調查，40歲以前就開始存退休金的勞工，比例佔59.9%；40歲以後才開始存的，比例也有4成。至於在「生活無虞」前提下，勞工預估的退休金，平均高達2665萬元，達成率僅為23.8%，這代表準備退休金的「缺口比率」上看76.2%！

根據《Yahoo財經》報導，求職網發言人楊宗斌指出，依照主計總處公佈的去年度數據，每人月消費支出平均數為26640元，若以60歲退休，平均能到活到80歲，20年開銷加總約為639萬元，這算是一個平價版的退休金數字。

調查中還顯示，尚未退休的熟齡勞工中，有高達63.3%表示，目前工作之餘，仍有「長輩」同時需要分神照顧，當中僅有3成2屬於「自認能兼顧工作與長輩」，6成7的熟齡勞工屬於「自認不能兼顧工作與長輩」，陷入「老老照顧」困境。值得注意的是，高達87%的人更指出，「曾經」因此有過離職念頭。

