退休阿伯爽中上億樂透！隱瞞老婆過秘密奢侈生活 下場超悲慘

日本有一名66歲退休男子，突然中了高達6億日元（約新台幣1.2億）的樂透獎金，但卻瞞著老婆，過著「裝窮」的生活，但私底下一個人跑去頂級溫泉旅館享受、購買豪車，但沒過多久的時間，孤獨與罪惡感就讓他快精神崩潰，最終轉念認真規劃資產，生活才逐步回到正軌。

據日媒《The Gold Online》報導，現年66歲的S男（化名）跟妻子都已經退休，兩個人每月合領30萬日元（約新台幣6萬元）的退休金，他還在市中心公寓擁有一間房子，現金積蓄則約有2700萬日元（約新台幣535萬）。

廣告 廣告

S先生平常有買樂透的習慣，有一天他到銀行兌獎，銀行員突然將他帶到一間房間裡，並跟他說中了頭獎6億日圓。當下他感覺很不真實，由於老婆很平時就節儉，他決定隱瞞家人，並將這筆錢存入一個新開的帳戶裡。

領到錢的當晚，他跟妻子說謊，稱自己過去上班時買的美元保險，因日幣貶值而增加收益，所以就取消保單拿回500萬日圓（約新台幣100萬），自己打算用這筆錢整修房子，妻子聽到後也沒有多想，相信他的說詞而沒追問下去。

然而S先生私底下卻立刻開始過上秘密的奢侈生活，先是買下豪車，然後在離家一段距離的地方租了停車位，並且一個人去東京豪華飯店、高級溫泉享受，隨心所欲地到處旅行。起初他過得很開心，但漸漸感受到一個人的孤獨，內心也充滿無聊感跟瞞著妻子的罪惡感。

中獎半年後，S先生徹底停止了出遊，豪車也放著不管，中樂透的喜悅也無法跟家人分享，並漸漸的開始失眠，有時到早上才能勉強入睡，人也愈來愈懶惰，甚至有時還會穿著睡衣過一整天。好在他最後聽從理財專家的建議，將剩餘獎金全部拿來買一次性付清的保險，這樣他去世後，還能留下大筆遺產給家人。

更多中時新聞網報導

3指標亮眼 蝦皮購物獲頒友善電商

澀谷昴台語喊水啦 期待來台開唱

陳美鳳離婚過來人 快刀斬亂麻