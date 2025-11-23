退休「正義魔人」不滿乘客未讓座 上前怒拍肩害受傷！慘遭判刑

法院判決動手毆打不讓優先席的乘客拘役30日。（圖／報系資料照）

退休的周姓男子，在2024年12月29日晚間，在台北捷運淡水信義線的車廂內，因不滿李姓乘客未起身讓座給長者，竟一氣之下徒手拍打李的右肩，導致受到挫傷。周男事後雖辯稱只是「輕輕拍打」，士林地方法院審理後，認定其行為已構成傷害罪，依傷害罪判處以拘役30日，得易科罰金3萬。

判決書指出，這起衝突發生在2024年12月29日晚上7時55分許，當時周男正搭乘台北捷運淡水信義線從中山站往雙連站。周男觀察到乘客李桂禎並未將座位讓給長者，頓時心生不滿，難以抑制心中的「正義感」。

周男矢口否認傷害犯行，辯稱：「我僅以手背去碰告訴人李桂禎肩膀一下，應該是右肩，力道很輕，僅是提醒他，認為李的傷與我無關。」然而，李偵查中證稱，當時是被一個陌生人「從我的右肩打下去」，更表示「被告打我，導致我嚇到手都在抖了」。

法院勘驗捷運監視器影像顯示，雖然無法攝錄到拍打的具體瞬間，但在事發前後，周男卻有肢體動作，頻繁做出比手畫腳、彎腰、指向等動作，並引起鄰近乘客轉頭觀視。法院認為，如果周男的舉動力道很輕微，僅為提醒之意，在李沒有積極回應後，不至於有其他激烈的肢體動作，且引起其他乘客的注意，認定周男拍打的力道不可能很輕。

法官審酌，周男與李僅因讓座問題發生爭執，即徒手商人，實有不當。考量周男現已退休、李的傷勢後，依法判刑。

