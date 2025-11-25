退休3個月就去英特爾！台積電正式提告前資深副總羅唯仁 控違反競業條款

前台積電資深副總經理羅唯仁（圖）在退休後前往英特爾就職，台積電沉默多日今日正式提告。（翻攝工研院網站）

台積電今日（25日）正式向智慧財產及商業法院提出訴訟，被告為前資深副總經理羅唯仁。台積電指出，本案依據雙方聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署的競業禁止同意書，以及《營業秘密法》相關規定提出，正式採取法律行動。

羅唯仁自2004年7月起任職台積電，2014年升任資深副總，於今年7月27日退休。他在去年（2024）3 月被調任「企業策略發展部」資深副總，屬董事長與總裁的幕僚單位，不再負責研發部門管理。然而，台積電表示，他調任後仍要求研發部門下屬召開會議、提供資料，包括2奈米、A16與A14等先進製程資訊，引發疑慮。

台積電強調，羅唯仁自入職起即簽署保密及競業禁止條款，並承諾離職後不得前往競爭對手任職。今年7月22日離職面談時，法務長方淑華再度逐條提醒競業義務，並詢問其未來動向。羅唯仁當時回應將前往「學術機構」，並未提及英特爾。

但他在退休後短短3個月內，於10月底被確認加入英特爾，擔任執行副總裁，引發外界高度關注。他迅速轉往競爭對手任職，且任職領域涉及研發方向，使台積電憂心其可能接觸或移轉相關商業機密。

台積電已蒐證部分資料，並強調提出訴訟是保護公司營業秘密的必要行動。近日亦有消息指出，羅唯仁在退休前以主管身分要求下屬報告先進製程內容，相關資料是否遭外流仍待查證。

高檢署智財分署已分「他字案」調查，釐清羅唯仁是否涉違法使用營業秘密，甚至是否涉及國安法範疇，相關進度仍待檢調後續釐清。

