退保後生產 生育給付照領

為鼓勵國人生育，勞工保險設有「生育給付」項目，只要符合條件，被保險人即可依分娩或早產當月起，前6個月之平均月投保薪資1次請領生育給付60日，然而有民眾疑惑「若已退保是否仍可請領」，勞保局表示，只要是在保險有效期間懷孕，且符合規定的保險日數，即便是在保險效力停止後才生產，仍可請領生育給付。

勞保局說明，請領生育給付資格分為3項，分別為「參加保險滿280日後分娩者」、「參加保險滿181日後早產者」、「保險有效期間懷孕，並符合前述納保日期，保險效力停止後1年內分娩或早產者」，也就是說，只要納保天數符合資格，且懷孕時間為保險期間，即便退保後生產還是可請領給付。

勞保局舉例，某女性被保險人於A公司投保勞保2年，後續因更換工作至B公司重新納保，並在保險期間懷孕，又因安胎辭去工作，總計於B公司投保4個月，是否能夠請領，答案是「可以」，因該勞工「曾參加過勞保的年資」合計達280天以上，且懷孕日期明確為保險期間，因此即便生產當下已退保，但仍可請領生育給付。

勞保局補充，倘若該女性為本國籍人士，或與在中華民國境內設有戶籍之國民結婚之外國人、大陸地區人民、港澳居民，並於民國115年1月1日以後生產，即符合「勞工生育補助要點」之補助對象條件，將可領到加計生育補助至10萬元。

勞保局提醒，勞保生育給付的給付標準為按被保險人分娩或早產當月，退保後生產者為退保當月起，前6個月之平均月投保薪資1次給與生育給付60日，雙生以上者，按比例增給。