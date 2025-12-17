退出中國市場+1 香港藥妝連鎖「萬寧」逾120間店吹熄燈號

2025年12月16日，香港藥妝連鎖店「萬寧」宣布停止在中國市場的實體與網路門市營運。翻攝自百度



香港最大型藥妝連鎖店萬寧昨（12/16）晚宣布，將停止在中國的實體及網路門市營運，意味著當地超過120間分店將全數關門，成為繼日本藏壽司、德國黛安芬後，近期退出中國市場的另一境外公司。

萬寧中國在官網宣布上述消息，指實體門市最後營業日為明年1月15日，網路萬寧官方商城則於本月28日停止營運，而萬寧天貓旗艦店、保健品專營店、京東旗艦店、拼多多旗艦店等電商平台將在26日停運，呼籲會員盡快處理積分。

萬寧指出，中國門市關閉是業務戰略調整需要，後續將轉戰跨境電商，其中跨境官方商城、跨境天貓旗艦店、跨境京東旗艦店、跨境拼多多旗艦店將繼續提供服務，持續帶來香港門市同款的跨境好物。

廣告 廣告

官網資料顯示，萬寧是香港最大型的「健與美」（藥妝）產品連鎖店，擁有超過320間分店遍布港澳，在中國同時也有超過120間分店。

消息公布後，「萬寧關閉內地所有門店」登上中國微博熱搜榜第8位。有中國消費者認為，萬寧在中國的門市賣的東西與屈臣氏、Sephora及電商平台高度重合，完全沒有差異化，加上中國市場競爭極為激烈，認為萬寧難以適應目前的市場狀況。

香港媒體指出，萬寧自2004年進入中國市場，在廣州天河城廣場開設首間門市，此後逐步展店，在2011年突破200間，涵蓋33個城市。公司高層在2014年發下豪語，稱將於未來3年在中國市場淨增至少300間門市，即每年新開100間店。

然而，中國媒體《第一財經》指出，2020年萬寧在中國的實體店已縮減規模，北京、上海及四川等地區有多間門市關閉。消息人士稱，由於實體店成本高及各類競爭加劇，使萬寧這類「健與美」連鎖店受挫，加上當時受新冠疫情影響，最終讓萬寧選擇關店止損。

據萬寧母公司DFI零售集團2024年業績公告，由於業務重心從實體門市轉向網路管道，萬寧中國同店銷售額下降，這導致其大部分實體門市關閉。

萬寧並非第一間完全退出中國市場的境外公司。今年6月，亞洲藏壽司董事長西川健太郎宣布，將結束上海門市的營運，並表示此舉是為了防止虧損擴大，將不再繼續投資中國市場。德國內衣黛安芬集團中國子公司11月亦宣布，將於今年底停止在中國的營運，退出中國市場。

更多太報報導

中媒：內衣品牌黛安芬 年底退出中國市場

亞洲藏壽司將放棄中國市場 董事長：防止虧損擴大

藏壽司宣布「撤出中國」 上海3家門市將全數關閉