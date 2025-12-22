退出台南市長初選！ 陳以信：全力支持謝龍介

2026九合一選舉將在明年底登場，國民黨前立委陳以信先前表態參選台南市長，不過國民黨內參民調結果出爐，顯示謝龍介為最強候選人，他也因此宣布停止爭取黨內提名，轉為全力支持謝龍介。

陳以信在臉書發出3點聲明，表示自己的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但黨中央內參式民調結果顯示，「謝龍介仍是本黨最強候選人，我願意接受民調結果」。

陳以信指出，國民黨主席鄭麗文已接見過他，「我願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福龍介兄獲得提名，我並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助龍介兄贏得勝選」。

陳以信還提到，自己提出四十項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，我願意提供龍介兄考慮採納，「下個月我會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，我個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會！」

聲明最後，陳以信也呼籲支持者，「將對我的支持，完全轉化給代表國民黨參選的龍介兄！只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南！各位同志各位好友，改變尚未成功，我們繼續努力！」

