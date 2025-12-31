退出國民黨新竹縣長初選 林思銘：團結勝選比個人位置重要

照片來源：林思銘臉書粉專

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨立委林思銘今（31）日正式發布退出新竹縣長黨內初選聲明，並指出近期內心充滿憂慮，因距離黨內初選尚有一段時間，但已逐漸出現黨內相打的分裂氛圍。他認為，不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣，而最終受傷的，不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響新竹縣在2026年的勝選前景。

「團結未必保證勝選，但不團結，一定無法勝選。」林思銘始終深信這一句話，這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是共同必須承擔的責任。然而，他眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打，基層憂心忡忡，若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。

廣告 廣告

因此，林思銘強調，基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，自己必須做出一個艱難，但對支持他的鄉親朋友負責任的決定，「成功不必在我，但成功一定有我」。他說明，這不是退縮，不是妥協，更不是屈服於任何壓力，而是自己始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比個人更重要。

照片來源：林思銘國會辦公室

林思銘宣示原文：「一、本人退出2026新竹縣長中國國民黨黨內初選；二、退選之後，思銘將全力支持黨所提名的縣長候選人；三、不論最終由誰代表中國國民黨出戰，我都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。」

最後，林思銘呼籲所有參與初選的同志，以提出新新竹的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。他強調：「我們必須攜手一致，為新竹縣的未來，為國民黨的責任，共同努力、共同承擔、贏得勝利。」

照片來源：林思銘臉書粉專及國會辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／駁黃敏惠支持王美惠傳言 張啓楷連問3題：哪有藍綠合作空間

竹市府優化資優與藝術教育 高虹安：增設智能資賦優異巡迴輔導班

【文章轉載請註明出處】