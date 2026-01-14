退出少女時代11年！Jessica罕唱「這首歌」 挨轟：沒良心、蹭熱度

記者陳宣如／綜合報導

前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）11日在馬來西亞舉辦個人巡迴演唱會《Reflections》，罕見帶來少女時代多首經典曲目，當場引發現場粉絲尖叫不斷，氣氛沸騰。尤其她演唱了出道曲《Into the New World》抒情版，立刻成為話題焦點。部分粉絲認為她觸碰了團體歷史中的敏感回憶，且有「蹭熱度」之嫌，因此引發爭議。然而，也有另一派粉絲力挺，指出這些歌曲她本就參與創作，重新演唱並無不妥。

Jessica（圖右）退出少女時代11年，首次公開唱經典團曲引發爭議。（圖／翻攝自IG、X）

Jessica在演唱會的「Memories Of An Era」環節中，帶來少女時代代表作《Gee》、《Genie（說出你的願望）》、《The Boys》、《I GOT A BOY》以及《Mr.Mr.》，舞蹈也完整還原原版動作。隨後，她演唱了出道曲《Into the New World》的抒情版本，這個版本對少女時代粉絲具有特殊意義­──2014年Jessica退出後，剩下8位成員在東京巨蛋演唱該曲，舞台上充滿感傷氣氛，被視為團體8人與粉絲共同度過低潮的重要象徵。

Jessica演唱會獻唱《Into the New World》抒情版，被網友質疑是在「蹭熱度」。（圖／翻攝自IG ＠jessica.syj）

Jessica於2014年9月30日單方面與SM娛樂解除合約，少女時代由9人縮減為8人。退團後，Jessica長期未公開演唱團體作品，還曾出版2本小說《Shine》和續集《Bright》，書中文字疑似她以自傳形式描述退團經歷，透露在少女時代期間感受到被排擠或孤立的心境。

書中內容被部分外界解讀為Jessica想表達她當時「像被趕出少女時代」的立場，引發部分粉絲強烈不滿。不過也有人認為，Jessica多年來透過書籍或演唱與團體歷史相關內容，似乎在蹭少女時代熱度。

Jessica於2014年退團後，少女時代從此以8人身份團體活動。（圖／翻攝自X平台 @GirlsGeneration）

網路上也對Jessica此次演唱會反應出現明顯分歧。部分網友指出，Jessica過去曾表示「不想再以少女時代身分活動」，如今演唱多首團體經典曲目，尤其是《Into the New World》抒情版，顯得矛盾，有人甚至直言「想賺錢的時候就利用組合」、「跳舞跳得比想像中差」、「唱抒情版本真的有點太沒良心了」、「啊～真搞笑！當初少女時代時期太辛苦了，還寫自己的妄想小說，到底為什麼要狙擊成員們呢？」另一方面，也有網友認為這些歌曲本就是她曾參與創作，「因為是自己唱過的歌，如果想唱應該可以」、「音色無可替代，依然唱得很好啊」。

Jessica退團後專注個人音樂事業與品牌經營，並於2022年參加中國芒果TV節目《乘風破浪的姐姐》第三季，以高人氣取得第二名成績。此次演唱會除了呈現新作品，也罕見回顧過往經典曲目，使現場與線上討論熱度迅速升高。

