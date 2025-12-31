退出新竹縣長初選！林思銘嘆「黨內互打分裂」：團結國民黨比個人重要

記者詹宜庭／台北報導

2026新竹縣長選舉國民黨原有新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，不過，林思銘今（31日）上午召開記者會，宣布退出初選。他強調，自己要以最真誠的態度鄭重宣示：第一，退出2026新竹縣長中國國民黨黨內初選；第二，退選之後，他將全力支持黨所提名的縣長候選人；第三，不論最終由誰代表中國國民黨出戰，他都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。

林思銘表示，近期內心充滿憂慮，距離國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現相互打的分裂氛圍。不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣；而最終受傷的，不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響新竹縣在 2026 年的勝選前景。

林思銘指出，自己始終深信一句話「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選」，這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是共同必須承擔的責任。然而，眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打。基層憂心忡忡，他深知，若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。

因此，林思銘說，「基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，我必須做出一個艱難、但對支持我的鄉親朋友負責任的決定，成功不必在我，但成功一定有我。這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為我始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比我個人更重要。」

林思銘表示，他要以最真誠的態度鄭重宣示：第一，退出2026新竹縣長中國國民黨黨內初選；第二，退選之後，他將全力支持黨所提名的縣長候選人；第三，不論最終由誰代表中國國民黨出戰，他都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。最後，他也誠摯呼籲所有參與初選的同志，以提出新新竹的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。

