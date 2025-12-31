退出新竹縣長初選 林思銘：國民黨比我個人更重要

林思銘決定退出爭取提名參選新竹縣長，他今日舉辦記者會對外說明，強調這不是退縮，也不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信，團結和諧比個人重要。（圖／李奇叡攝）

明年新竹縣長選舉，國民黨原有3人有意參選，分別為新竹縣黨部主委陳見賢、國民黨立委林思銘及徐欣瑩，經過昨日協調，林思銘決定退出爭取提名。林思銘今（31日）也舉辦記者會對外說明，強調這不是退縮，也不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨也比他個人更重要。

林思銘今說，近期他內心充滿憂慮，距離國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現互打的分裂氛圍。不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣；而最終受傷的，不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響新竹縣在2026年的勝選前景。

林思銘表示，他始終深信一句話，「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選。」這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是共同必須承擔的責任。然而，眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打；基層憂心忡忡，他深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。

林思銘指出，基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，他必須做出一個艱難、但對支持他的鄉親朋友負責任的決定，「成功不必在我，但成功一定有我」。他強調，這不是退縮也不是妥協，更不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比他個人更重要。

因此，林思銘鄭重宣示，他退出2026新竹縣長國民黨黨內初選；退選之後，將全力支持黨所提名的縣長候選人；而不論最終由誰代表國民黨出戰，他都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。

林思銘最後呼籲，所有參與初選的同志，以提出新新竹的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。「我們必須攜手一致，為新竹縣的未來，為國民黨的責任，共同努力、共同承擔、贏得勝利」。



