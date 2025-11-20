退出權打折 健保資料恐遭濫用

立院上周完成《全民健康保險資料管理條例》黨團協商，允許政府機關依「法定職權」申請利用健保資料，目前正等待二、三讀。此為示意圖。（本報資料照片）

立院上周完成《全民健康保險資料管理條例》黨團協商，允許政府機關依「法定職權」申請利用健保資料，目前正等待二、三讀。台灣人權促進會20日發聲明批評，即便民眾已申請「停止目的外利用」，其就醫資料在內的資訊，仍可被提供給政府機關，打到骨折的退出權，在「法定職權」大旗下灰飛煙滅，等於轉個彎，繼續違憲。

台灣人權促進會副祕書長周冠汝指出，退出權，在法律上稱為請求停止利用權，意即：「別把我的資料拿去做其他事」，是民眾在資料被處理利用的情況下，事後控制的最後手段。台灣政府長期將基於計算健保給付目的、向民眾蒐集而得的就醫資料，提供給第三方從事研究等用途，憲法法庭111年憲判字第13號判決明確指出，這樣的作法違反法律保留原則，要求3年內完成修法，並建立獨立監督機制。

廣告 廣告

13日黨團協商中，除維持行政院版條文「為免除人民生命、安全、財產之急迫危險」，得限制民眾行使退出權的規定外，另增訂政府機關必須公開蒐集目的外利用健保個資的目的及其必要性、期限與資料運用情形等，台權會認為這部分值得肯定。

然而，針對其他政府機關的部分，院版草案要求須依「其他法律」規定方得為之，但黨團協商後，除依《訴訟法》、《監察法》等強制處分內容，連機關依其「法定職權」申請利用健保資料，也被規定為得據以限制民眾行使退出權的事項。

周冠汝舉例，交通部若以「制定交通安全政策規劃」的權限或職權，要求提供並利用健保個資，是合法的嗎？此種以「法定職權」為大旗，全盤限制人民行使停止利用權的修法，根本不符合憲法判決意旨，等於轉個彎，繼續違憲。

社保司代理司長陳真慧回應，每個政府機關執行職務都需有法律授權，要求提供健保資料時，衛福部也一定會審核，要求對方告知是以什麼法律來要求，另一些情況如辦案等，也會需要健保資料。目前相關草案已送出委員會，等待院會完成二、三讀程序。