退出民眾黨改披藍袍參選？李有宜：未來不排除任何可能性

民眾黨發言人李有宜今（30）日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。事後李有宜臉書發文，將全力專注博士班學業，期待早日完成學業，重返政壇。下午李有宜受訪時，有媒體追問是否加入國民黨或其他政黨？李有宜回應，「未來不排除任何可能性」。

民眾黨發言人李有宜今日宣布退黨。（圖／中天新聞）

李有宜在臉書上寫道：「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」

據了解，李有宜原本有意披民眾黨戰袍挑戰2026年新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但民眾黨主席黃國昌同時派「金門小（曉）姐姐」周曉芸擔任其服務處三重蘆洲區主任，日前還掛上合照看板，造成民眾黨在該區出現「雙姝對決」的局面。

周曉芸。（圖／臉書）

針對李有宜退黨一事，台灣民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝有宜過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。台灣民眾黨已在第一時間表達關心，祝福有宜早日完成學業。

對於李有宜突然宣布退黨，外界聯想恐與同樣想選三蘆區議員的周曉芸有關？對此，李有宜受訪時回應，主要是擔心論文萬一寫不出來，博士學位恐就沒有了，經過深思熟慮才做出這項決定，這和周曉芸無關。

李有宜受訪時不排除未來有任何可能性。（圖／中天新聞）

媒體還問到，2026是否還有機會投入選戰？倘若真要再選，是否會轉向國民黨或其他政黨？李有宜回應，「我覺得未來不排除任何可能性，但現階段我還不想想這麼多，先專注學業」。

