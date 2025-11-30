退出民眾黨改披「藍袍」選2026？ 李有宜回應有玄機...
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
前民眾黨發言人李有宜今（30）日無預警宣布退黨，並在上午10時53分退出中央黨部媒體群組，外傳退黨決定與黨主席黃國昌的三重蘆洲區主任周曉芸有關。對此，李有宜下午在台大社科院受訪時駁斥此說法，並重申最主要是需心無旁鶩地專注學業，才會退黨；至於未來是否披「藍袍」或加入其他政黨選舉，她則說，不排除任何性。
記者提問，為何要完成學業要宣布退黨，外界聯想是不是與周曉芸有關？對此，李有宜說，「其實不是，我這個人如果要從事學術研究的話，需要全心全意、100%時間都在學術上面，希望可以心無旁鶩，所以才會退出黨務還有黨職」。
記者追問，您在三重、蘆洲其實經營非常久，現在退出會不會覺得有點可惜？李有宜則表示，她其實非常感謝三重、蘆洲還有之前立委選舉期間，有五股的朋友們對於她的支持，「現在我認為我在能力上也有很多不足的地方，需要趕快回到學校把自己的博士班學位給完成。希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。
至於未來完成學業的同時，是否會繼續經營地方，李有宜不諱言，目前因為地方上還是很多的朋友，如果有些邀約她還是願意去，但大部分的專注的時間還是會在學校。
談及2026是否有機會透入選戰，她則強調，現在不排除任何的可能性，但現階段所有焦點都會放在學術上面。針對學業部分，她說自己從2021年入學，至今已經4年，而博士班的修業年限為7年，現在蠻擔心如果論文沒寫出來的話，可能就會沒有這個博士。
記者問到，退黨的決定是否與黃國昌前幾天在三重掛看板有關？李有宜否認後說，沒有關係，這是她深思熟慮的決定；被問及未來若回歸民眾黨，是否希望黨有公平的初選機制？李則強調，她現在不是民眾黨員了，所以對於黨內的事務就不多做評論。
關於未來是否轉藍、投入其他政黨參選，李有宜表示，「我覺得未來都不排除任何的可能性，但現階段我還不想想這麼多，先專注在學業」；而被問到黃國昌、創黨主席柯文哲是否有關心，李則透露，今天像中央黨部的秘書長周榆修、很多前輩、長官他們有特別打來致意，有慰留的意思，但因為她要心無旁鶩專注學業，所以暫時退黨。
她強調，非常感謝民眾黨這幾年來的栽培，以及所有小草和三重、蘆洲、五股選民對她的支持，也希望大家能所有有意參選的人一些空間和機會，相信大家都會選得非常漂亮。
談及民眾黨創黨元老朱蕙蓉跟進退黨？李有宜則強調，入退黨都是個人選擇，也很感謝這段時間各界人士有看到她的努力，至於誰想入黨或退黨，「這個我就就不便干涉」。
原文出處：快新聞／退出民眾黨改披「藍袍」選2026？ 李有宜回應有玄機...
