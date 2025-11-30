退出民眾黨改披「藍袍」選2026？ 李有宜：不排除可能性

李有宜去年落選後，持續深耕地方。（翻攝自臉書@李有宜）

民眾黨發言人李有宜今日無預警宣布請辭發言人與財務監督委員會職務，並退出民眾黨。她下午受訪時，被問及是否有可能加入國民黨或其他政黨，參加明年的地方選舉？李有宜直言，不排除任何可能性。

2024年曾代表民眾黨投入北第二選區三蘆立選戰的李友宜，李有宜今（30日）突然於臉書宣布退黨，外界揣測可能是現任黨主席黃國昌手下三蘆主任周曉芸表態參選明年議員掀起內鬥有關，因李有宜去年落選後持續耕耘地方，並欲要參選三蘆議員。

媒體詢問，為何完成學業要宣布退黨，外界聯想與周曉芸有關？李有宜下午於台大社科院受訪時指出，「其實不是，我這個人如果要從事學術研究的話，需要全心全意、100%時間都在學術上面，希望可以心無旁鶩，所以才會退出黨務還有黨職」。

李有宜表示，她認為在能力尚有很多不足之處，需趕緊回到學校完成博士班學位，「希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。她接著指出，目前因為地方上還是很多的朋友，如果有些邀約她還是願意去，但大部分的專注的時間還是會在學校。

媒體詢問，2026年是否有機會投入選戰？李有宜回應，現在不排除任何的可能性。媒體繼續追問，未來是否加入國民黨、或投入其他政黨參選？李有宜則指出，「我覺得未來都不排除任何的可能性，但現階段我還不想想這麼多，先專注在學業」。

被問到黃國昌、創黨主席柯文哲是否有關心？李有宜透露，今日諸如祕書長周榆修及很多前輩、長官有打電話致意、慰問，但她要心無旁鶩專注學要，因此暫時退黨。她強調感謝民眾黨這幾年的栽培，及所有小草、三重、蘆洲、五股選民的支持，盼大家能所有有意參選的人一些空間和機會，相信大家都會選得非常漂亮。

