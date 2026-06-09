退出民進黨 邱建富投入彰縣長選戰

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前彰化市長邱建富（前中）九日赴民進黨縣黨部遞交退黨申請書，宣布將以無黨籍參選縣長。（翻攝自邱建富臉書）

記者楊文琳∕彰化報導

前彰化市長邱建富九日前往民進黨縣黨部遞交退黨申請書，揮別近四十年的民進黨員身分，宣布將以無黨籍投入年底彰化縣長選戰。

邱建富表示，自己離開的不是理念，而是一個已經逐漸失去創黨精神的政黨，「現在的民進黨已經不是當年那個大鳴大放、包容多元聲音的民主政黨」。他從民進黨草創時期便投入黨務工作，是創黨黨員更是終身黨員，也歷經議員、彰化市長以及兩屆縣黨部主委，長期參與地方大小選戰規劃與輔選工作，人生最重要的政治歲月都與民進黨一起走過。

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邱建富在臉書上痛陳，近年來黨內發展已與當初創黨理念漸行漸遠。如今的民進黨許多決策逐漸由特定派系主導，基層黨員的聲音越來越難被聽見，黨內民主討論空間也持續壓縮，「當一個政黨開始只剩下派系利益，而忘記人民需求時，就會離人民越來越遠」。他選擇退黨並非放棄對台灣民主自由的堅持，而是希望跳脫政黨框架，以更大的格局直接向彰化人民負責。

邱建富指出，「退出政黨，不代表放棄信念；離開黨籍，不代表離開責任」。彰化縣長不應該只屬於某個政黨或派系，應該屬於所有彰化縣民。他將結合地方產業界、青年世代及跨黨派力量，共同提出彰化發展願景，讓選舉回歸政策與治理能力的競爭。

對此，民進黨縣長參選人陳素月不予回應，僅表示會持續努力爭取縣民支持；國民黨參選人魏平政則強調，尊重每人參政權，他會全力以赴讓縣民認同，打贏選戰。