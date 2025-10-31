退化性膝關節炎年輕化，50歲就恐生骨刺！不想提早退化，醫師推薦4種關節保健運動





85歲的黃先生飽受退化性膝關節炎之苦超過10年，膝蓋嚴重變形、疼痛難耐。多年來他嘗試過藥物、復健、玻尿酸與類固醇注射等多種非手術治療，效果卻有限，甚至得長期依賴止痛藥才能勉強行動。就醫時，他已無法獨自行走，需依靠輪椅代步。

台北慈濟醫院骨科醫師李宜軒評估後發現，黃先生的膝關節已嚴重退化，雖符合進行人工關節置換的條件，但考量年齡與手術風險，醫師最終建議以「高頻熱凝療法（Radiofrequency Ablation, RFA）」緩解疼痛。治療一週後，黃先生疼痛減輕七至八成，終於能重新站起、恢復行走。

退化性膝關節炎年輕化！50歲就可能出現骨刺

根據統計，60歲以上國人約有半數受到退化性關節炎影響，其中女性比例更高。李宜軒醫師指出，近年有「年輕化」趨勢，許多五十出頭的民眾就已出現膝蓋磨損或骨刺現象，常與錯誤運動姿勢、劇烈運動導致過度磨損、或缺乏運動造成肌肉流失有關。

從「喀啦聲」到走不動…膝關節退化分4階段

退化性膝關節炎的症狀會隨病程逐步惡化，大致可分為以下四個階段：

初期：膝蓋出現「喀啦喀啦」摩擦聲，或長時間站立、行走後感到痠軟。

中期：行走、上下樓梯時開始出現疼痛，活動範圍受限。

中後期：即使休息時也會疼痛，影響睡眠與日常生活。

晚期：關節軟骨幾乎完全磨損，骨頭與骨頭直接摩擦，可能需進行人工關節置換手術。

如何確診膝關節退化？醫師教你看5評估指標

退化性關節炎的診斷主要依靠X光影像與臨床評估。醫師會觀察軟骨縫隙是否變窄、是否出現骨刺，並檢查關節穩定度、疼痛程度及有無積水，藉此評估退化程度。

原則上，中度以前多能藉由藥物、復健、肌力訓練、生活調整與體重控制改善，中晚期的患者則可能需要置換人工關節，但針對不適合手術或不願手術的患者，則可採用「高頻熱凝療法」止痛。

止痛新選擇！「高頻熱凝療法」讓疼痛神經暫時休眠

李宜軒醫師說明，高頻熱凝療法原本多用於脊椎滑脫、椎間盤突出造成的坐骨神經痛，如今也應用於膝關節退化的止痛治療。

治療過程在局部麻醉下進行，以X光定位將電極導針導引至膝蓋的三個主要感覺神經叢，確認施行目標後，接上電源線輸出高頻電波，藉由熱能與電效應，使引起疼痛的神經失去傳導疼痛的能力，降低疼痛。





療程過程會反覆測試電流，確保不影響運動神經。術後可立即或於一週內見效，止痛效果可維持半年至兩年不等。需注意的是，若有急性感染、裝有心律調節器、或正在服用抗凝血劑者並不適用，仍需由醫師評估。



不想關節提早退化，4類低衝擊運動維持關節健康

膝蓋要使用一輩子，李宜軒醫師呼籲，民眾平時可透過：

游泳

騎腳踏車

股四頭肌運動

瑜珈

等低衝擊運動維持腿部肌耐力和關節功能。若膝關節出現不適應盡早就醫，切勿拖延至晚期或自行尋求未經驗證的民俗療法，以免錯過治療良機，甚至二度傷害。現今醫學發達，有多種止痛選項，害怕開刀的患者應與醫師充分討論，找到最適合自己的治療方式。

