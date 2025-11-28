退化性膝關節炎「年輕化」，一堆人50出頭就痛！醫推6招救膝蓋：爬樓梯也變輕鬆
隨高齡社會來臨，退化性膝關節炎盛行率普遍，全台65歲以上民眾逾5成有膝關節疼痛或活動受限情況，女性罹病率更高於男性，且有年輕化趨勢，許多人50出頭歲就有膝關節骨刺或關節磨損。
醫師指出，若不想開刀換人工關節，可選擇「高頻熱凝療法」緩解疼痛，效果約可維持6個月至2年。日常可做6件事延緩膝蓋退化，尤其別聽信未經證實的民俗療法、甚至造成二度傷害，以免錯失黃金治療時機。
台灣已進入超高齡社會，退化性膝關節炎成為熟齡族生活品質的最大威脅之一。根據統計，全台65歲以上民眾逾5成有膝關節疼痛或活動受限的情況，女性罹病機率高於男性，且有年輕化趨勢，許多人50出頭歲就出現膝關節骨刺或關節磨損。
台北慈濟醫院骨科醫師李宜軒指出，年紀輕輕就出現膝關節問題，通常與不正確的運動姿勢、劇烈運動造成的過度磨損，或完全缺乏運動、肌肉萎縮有關。
一般來說，病程分為4期：
早期：關節出現「喀拉喀拉」的摩擦聲響、長時間站立或行走後痠軟。
中期：軟骨變薄、僵硬、腫脹，活動時疼痛、關節活動度下降。
中後期：上下樓梯困難，疼痛加劇；甚至休息時也痛，關節變形、功能受限。
晚期：膝關節軟骨已完全磨損，骨頭與骨頭直接摩擦，最終需要進行人工關節置換手術。
85歲爺膝蓋痛10年，靠1療法擺脫輪椅
李宜軒分享案例，85歲黃爺爺罹患退化性膝關節炎已超過10年，雙膝關節嚴重變形、疼痛難耐，已試過復健、類固醇與玻尿酸注射、自費療程，但效果仍有限，甚至必須仰賴高劑量止痛藥才能勉強生活。
就診時，黃爺爺只能靠輪椅代步。雖然符合人工膝關節置換條件，但考量年紀與手術風險，家屬仍希望尋求更低風險的治療方式。最後李宜軒以「高頻熱凝療法」為黃爺爺治療，僅1週時間，黃爺爺的疼痛已減輕7至8成，也恢復行走能力。
李宜軒說，這項技術過往多用於椎間盤突出、滑脫等脊椎神經壓迫造成的下背痛、坐骨神經痛的止痛治療，直到最近才運用在膝關節退化上。
治療時會以局部麻醉進行，藉高頻電波讓疼痛神經失去傳遞疼痛能力，不影響運動神經。通常術後當下至一週內就能顯現效果，可維持半年至1~2年。但如果有急性感染、心律調節器或正在服用抗凝血劑者，就不適用此療法。
退化性膝關節炎拖越久越難治
除了西醫介入，中醫亦常見大量退化性膝關節炎患者求診。衛福部苗栗醫院中醫科醫師林煥欽指出，退化性膝關節炎是一種慢性、進行性退化疾病，主要因關節軟骨磨損，使骨頭直接摩擦，造成疼痛、腫脹與僵硬。
林煥欽說，在中醫觀點中，退化性膝關節炎被視為「痹症」，與風寒濕邪侵襲、肝腎虧虛、氣血不足及經絡瘀阻有關。雖然退化性關節炎無法完全逆轉，但透過中醫整體調理仍可減緩膝蓋退化速度、減輕疼痛、增加生活品質，建議民眾及早就醫診治掌握治療黃金期。
林煥欽分享，有位七旬患者多年飽受膝痛與腫脹所苦，只要一停藥或清晨起床運動，疼痛就立刻加劇。而病患在接受2個月針灸，並配合浮針手法及內服藥治療後，膝關節腫脹與疼痛明顯減輕，走路與上下樓梯不再吃力，止痛藥使用次數顯著減少，整體生活品質也隨之提升。
患者開心表示：「原本每天早上起床都走不動，現在不僅能出門散步，連爬樓梯都變得輕鬆多了！」
6件事延緩膝蓋退化
林煥欽表示，膝關節痛或退化性膝關節炎引起的原因很多，患者除了配合治療外，日常保健亦不可忽視，因此建議民眾平時就要注意膝蓋保養。
1、維持正常體重，避免膝蓋超載
2、選擇低衝擊運動：如游泳、瑜珈、騎車、股四頭肌訓練等
3、避免久蹲久站及劇烈運動，以減少膝關節損耗
4、適度使用護膝，提供膝關節支撐與保護
5、膝蓋出現不適要「及早就醫」
6、避免未經證實的民俗療法，避免二度傷害
「膝蓋要使用一輩子！」醫師呼籲，若膝關節出現不適，應盡早就醫，切勿拖延到關節變形或功能嚴重受限後才求診，錯失了最佳治療時機。
