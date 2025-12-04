退化性關節炎必補5營養素 「這些食物」都吃得到

退化性關節炎是許多年長族群會遇到的問題，可能出現軟骨磨損、慢性發炎等狀況導致行動不便，有些人會希望藉由保健食品減緩不適，營養師指出，吃對食物就可以帶來降低發炎、補充關節所需營養、減輕疼痛和僵硬的好處。

吃對食物補鈣、抗發炎

台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，不同的食物有不同的營養，與骨骼關節有關的營養素，包括鈣、維生素D、維生素C、Omega-3脂肪酸、膠原蛋白，都可以透過食物攝取：

Omega-3脂肪酸：可以從鮭魚、鯖魚、亞麻籽油與堅果獲得，有助抗發炎、減緩關節不適。

膠原蛋白：需要透過蛋白質補充，豆魚肉蛋都是很好的蛋白質來源。

維生素C：可以促進膠原蛋白合成，奇異果、橘子、深綠色蔬菜都有含量豐富的維生素C。

鈣：牛奶、優酪乳、小魚乾都可以補充鈣質，有助維持骨骼健康。

維生素D：適度曬太陽、吃蛋黃、乾香菇就可補充，可以幫助身體對於鈣質的吸收，兩者有協同作用的效果。

促發炎、減少鈣質吸收食物 能不吃就不吃

另一方面，鄭婉苓提醒，有些食物不利於關節的修復，盡量能少吃就少吃：

甜食、加工食品、含糖飲料：易導致身體慢性發炎。

紅肉、高脂食物：會提高身體的發炎反應，不利於關節修復。

醃漬品、酒精：會干擾鈣質吸收，加速骨質流失，還會破壞軟骨，加重關節退化風險。

鄭婉苓建議，保養關節除了要吃對食物之外，規律運動也有助於關節的靈活和體重控制，才能減輕關節的負擔，騎腳踏車、游泳、做瑜伽都有幫助，雙管齊下才能提高生活品質和活動自由度。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／台南市立醫院

