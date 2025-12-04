退化性關節炎必補5營養素 「這些食物」都吃得到
退化性關節炎是許多年長族群會遇到的問題，可能出現軟骨磨損、慢性發炎等狀況導致行動不便，有些人會希望藉由保健食品減緩不適，營養師指出，吃對食物就可以帶來降低發炎、補充關節所需營養、減輕疼痛和僵硬的好處。
吃對食物補鈣、抗發炎
台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，不同的食物有不同的營養，與骨骼關節有關的營養素，包括鈣、維生素D、維生素C、Omega-3脂肪酸、膠原蛋白，都可以透過食物攝取：
Omega-3脂肪酸：可以從鮭魚、鯖魚、亞麻籽油與堅果獲得，有助抗發炎、減緩關節不適。
膠原蛋白：需要透過蛋白質補充，豆魚肉蛋都是很好的蛋白質來源。
維生素C：可以促進膠原蛋白合成，奇異果、橘子、深綠色蔬菜都有含量豐富的維生素C。
鈣：牛奶、優酪乳、小魚乾都可以補充鈣質，有助維持骨骼健康。
維生素D：適度曬太陽、吃蛋黃、乾香菇就可補充，可以幫助身體對於鈣質的吸收，兩者有協同作用的效果。
看更多：全台350萬人受關節炎所苦 骨科名醫教你4招 膝關節逆齡！
促發炎、減少鈣質吸收食物 能不吃就不吃
另一方面，鄭婉苓提醒，有些食物不利於關節的修復，盡量能少吃就少吃：
甜食、加工食品、含糖飲料：易導致身體慢性發炎。
紅肉、高脂食物：會提高身體的發炎反應，不利於關節修復。
醃漬品、酒精：會干擾鈣質吸收，加速骨質流失，還會破壞軟骨，加重關節退化風險。
看更多：下雨天膝蓋就開始痛？中醫教你從「氣血」治關節炎 快按摩4穴位緩症狀
鄭婉苓建議，保養關節除了要吃對食物之外，規律運動也有助於關節的靈活和體重控制，才能減輕關節的負擔，騎腳踏車、游泳、做瑜伽都有幫助，雙管齊下才能提高生活品質和活動自由度。
看更多：膝蓋痛、關節炎？來騎自行車！研究：越是老鳥預防效果越好
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／台南市立醫院
更多健康2.0報導
M型禿有救！一針治雄性禿 避免惡化別碰「這些東西」
一周不買含糖飲料會怎樣？逆轉過度加工食品致肥胖 家長要硬起來「這樣做」！
氣溫驟降引爆慢病危機？醫示警：血壓血糖易失控 冬季保命必做4件事
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 7
百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
最省錢的關節保養在餐桌！「修復軟骨菜單」6大營養食物公開
不論是運動或日常生活，關節保養離不開關節軟骨。這層覆蓋在長骨末端的光滑、白色、具有彈性的組織，就像一層充滿水分的海綿，吸收了步行、跳躍等日常活動對骨骼產生的衝擊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 1
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 1
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 6
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 16
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 3
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 399
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
喝這杯預防乳癌、膀胱癌、大腸癌！攝取黃金水量抗癌抗老保護DNA
常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕？想知道抗癌最關鍵的做法？林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，喝水可能是最便宜、最強的抗癌習慣，但關鍵是要喝對。研究證實，喝對水可以預防乳癌、大腸癌和膀胱癌。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 22 小時前 ・ 10
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
國中女生偏頭痛畏懼上學 就診揪出意想不到地雷
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】15歲的林姓女同學長期飽受偏頭痛困擾，發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考，只能躺在健康中心，甚至提早被叫回家，讓她逐漸畏懼上學、情緒低落，爸媽還誤以為是「課業壓力大」所導致。直到至奇美醫院神經內科主任楊浚銘門診，確診為青少年偏頭痛，並以急性期止痛藥與預防性藥物雙軌治療，充分說明及醫病共享決策（SDM，shared decision making）後，自費施打CGRP單株抗體針劑，頭痛頻率從每週二至三次下降至每月一至兩次。另外透過頭痛日誌，林同學發現巧克力、起司與長時間空腹是她的飲食地雷，調整飲食後症狀再度改善；再搭配規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，整體生活品質明顯提升。 不只氣溫和氣壓 高熱量與高刺激性食物也可能誘發偏頭痛 楊浚銘主任表示，偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，它影響的不只是「頭」，更牽動整體生活品質。而許多偏頭痛病友會發現，在冬天發作的頻率或強度似乎增加了，這與氣溫驟降和氣壓變動有關；此外，為了保暖和過節，民眾在冬天可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，如過多的酒精（紅酒）、巧克力、乳酪等，這些都是已知的偏頭痛常見健康醫療網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話