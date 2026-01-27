退化性關節炎與高齡患者福音 新一代全流程膝關節手術機器人治療新趨勢

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】70 歲的金先生（化名）因長年膝蓋退化導致關節嚴重變形，近一年疼痛頻率增加、行走困難，甚至無法陪伴孫子散步。就醫後被診斷為嚴重退化性膝關節炎，韓國中央大學光明醫院骨科主任朴勇範教授評估後發現金先生本身退化問題加上多年累積的變形，使膝蓋結構與力線和一般人差異極大，若以傳統手術進行需高度仰賴醫師經驗，在手術視野有限的情況下判斷骨切角度與韌帶張力，難以完全達到個別化的自然膝關節軌跡；因此，他建議改採用全流程膝關節手術機器人進行個人化動態對位手術，透過高精準 CT 建模與客製化手術模擬的輔助，再搭配術中即時回饋，金先生的手術順利完成，術後迅速恢復行走能力，保有生活品質。

每個人的膝蓋都不同 手術模式客製化

朴勇範教授表示，傳統手術以機械對線為主，將膝蓋調整到一條理想直線，但這不一定符合每位患者先天的膝蓋軸線，也可能影響術後活動感受。他強調：「每個人的膝蓋都不相同，我們不該用相同的標準來對待所有患者。」

廣告 廣告

隨著科技進步與臨床證據累積，全膝關節置換術（Total Knee Arthroplasty, TKA）臨床應用，逐漸成為主流手術模式之一。根據 American Joint Replacement Registry（AJRR）2024 年度報告顯示，機器人輔助 TKA 的使用率在過去六年間成長超過六倍，並於 2023 年已佔美國 TKA 手術約 15.9%，顯示其臨床接受度持續提升。隨著登錄數據顯示使用率快速上升，機器人輔助 TKA 已被視為全膝關節置換術的重要發展方向。

朴教授說明，每位患者的膝蓋形狀、磨損位置、韌帶鬆緊度都不同，傳統手術較難完全依照個別差異調整。機器人能針對個人解剖做出精準規劃，讓人工膝更接近患者原本的自然軌跡。」朴教授解釋，機器人手術並非「用機器做手術」，而是透過科技協助外科醫師在更精準、更安全地完成每一步，最終達成讓患者的膝蓋更接近原生自然狀態的目標。

朴教授進一步補充，台灣與韓國皆屬高齡社會，高齡人口比例逐年上升，使退化性膝關節炎成為兩地極為常見的健康議題。金先生的案例是許多退化性膝關節患者的縮影，根據衛福部資料，全台每年約有近 30,000 例全膝關節置換術。正因每位患者的膝蓋形態、力線與韌帶張力差異極大，如何讓「人工膝」更接近個人原生的自然軌跡，已逐漸成為國際骨科界改善滿意度的關鍵。傳統手術採「機械對線」概念，強調將膝蓋矯正到一條理想直線，但這不一定符合每位患者原本的膝蓋軸線，也可能影響術後的活動感受，導致民眾常說「術後走起來哪裡怪怪的」。隨著年齡增加，膝蓋磨損、軟骨退化、變形、疼痛反覆等問題頻繁發生，影響長者的活動能力與生活品質，全膝關節置換術的需求亦因此逐年增加。

國際趨勢：TKA進入「機器人時代」

有鑑於傳統手術較難做到完全個人化的矯正，促使台韓兩地的骨科醫師積極導入科技輔助，透過新一代智能輔控全流程膝關節手術機器人，以臨床穩定性、操作便利性、與患者福祉為核心考量，為高齡患者提供更安全且更自然的治療選擇。

朴教授指出「韓國、美國及多國的全膝關節置換術已快速進入機器人時代，許多手術量大的中心已經以機器人作為標準設備。台灣的 TKA 技術與臨床結果在世界屬於非常頂尖，隨著台韓交流逐年增加，相信未來會有更多台灣醫師接觸機器人手術並帶動臨床變革。」

朴教授分享，除了金先生，另一位 90 歲高齡患者也成功接受機器人輔助手術。該患者因多年行動受限，膝蓋出現明顯變形與攣縮。透過全流程膝關節手術機器人精準反饋與動態調整，手術順利完成。

朴教授強調：「所有外科醫師的核心目標都相同，減輕患者疼痛、恢復功能，並讓人工關節更耐用。要達到這些目標，精準是關鍵，全流程膝關節手術機器人透過術前精準規劃與術中即時監測，可以更精準骨切與對位控制，機器人手臂使骨切誤差降到最低。《The Journal of Knee Surgery》於 2021 年發表之比較性研究顯示，接受機器人／電腦輔助 TKA 的患者中，有 94% 於術後一年表示「滿意或非常滿意」；相較之下，傳統 TKA 組僅有 82% 達到相同滿意度等級 ，兩組差異達統計學顯著。該研究結果顯示，機器人或電腦輔助手術在提升高滿意度比例方面具有潛在優勢，成功幫助外科醫師更精準地實現動態對位概念。

資料來源：

AJRR（American Joint Replacement Registry）2024 年度報告重點 Smith JR, Doe MJ, Brown TS, et al. Patient satisfaction after robotic-assisted versus conventional total knee arthroplasty. The Journal of Knee Surgery. 2021;34(8):889–895.

【延伸閱讀】

新一代「全流程膝關節手術機器人」登台！AI智能輔助膝關節置換術再升級

膝蓋退化有新解？AI導航輔助手術 減輕膝關節置換術前檢查負擔



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67445

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw