退化性關節炎還能逆轉！免開刀骨科名醫教「護膝3運動」膝蓋自己變好
膝蓋痛了是退化性關節炎嗎？膝蓋退化了還有救嗎？膝蓋退化最後是不是一定要置換人工膝關節？膝關節保養絕對是台灣人最關心的健康話題，因為一旦過了40 歲，膝關節恐怕是最先出狀況的部位；市面上多少保健食品都是針對膝關節保健為主要訴求。
不過，在大林、臺中慈濟醫院關節中心資深顧問呂紹睿醫師眼中，這些退化性關節炎的前三個字，多半要加上引號，意思是說，其實並不是退化；既不是退化，就有機會逆轉，當然他也有壓箱法寶願意分享給有此困擾的廣大民眾。
姿勢不當才是「退化性」關節炎的真正原因
在呂紹睿醫師四十年的骨科生涯中，前十年與多數醫師一樣，相信「退化性膝關節炎」是老化與磨損的「自然結果」。當時的標準流程是：吃止痛藥、打玻尿酸，然後告訴病人：「這是老化，能拖就拖，等壞了再換人工關節。」這種「不可逆」的觀念，在醫界根深蒂固。然而，這位不願向「老化」低頭的醫師，發現膝蓋痛並非單純的老化， 而是一種可以被定義與治療的「疾病」！
他指出，「退化性」膝關節炎的正確名稱應為「內側摩擦症候群」。它不是自然老化，而是人們姿勢不當「用錯了（膝蓋）」造成的摩擦損傷，是可以透過改善摩擦與壓力環境來治療，甚至讓軟骨有再生的可能！
手術的極限與震撼：老農的悲劇啟發
在發現內側摩擦現象的病因之前，呂紹睿醫師的團隊創下一天能完成八檯人工膝關節置換的佳績，技術爐火純青。然而，他逐漸看見手術的極限與無奈。最震撼他的，是一位在其他醫院接受人工關節置換後，因為不堪反覆感染反覆開刀治療，最後走上絕路的老農民。這個悲劇讓呂紹睿醫師深自反思：「難道我們只能眼睜睜看著病人受苦，然後等待換關節嗎？難道這真的是無法避免的老化結果？」
約有三成患者術後仍不滿意，持續疼痛或不適。
少數病人因感染、鬆脫等併發症，必須反覆開刀，患部越修越大，功能越修越差。
他堅信「萬物皆有原因」。這份信念，加上關節鏡檢查中對「內側皺襞病變」的意外發現，開啟了他接下來三十年的漫長探索。在發現病因後，初期只是清除皺襞，後來發現還需搭配關節放鬆與力線調整，他開發「關節鏡軟骨再生促進術」，經過十多年的修正與追蹤，手術成功率顯著提升，他也觀察到軟骨再生的可能性，這項成果發表於國際骨科期刊。
早期軟骨受損，天天保健操可不用換關節
不過，他並未停留在手術層面。多年追蹤讓他發現：早期病患（第一、二期）若能改變動作習慣與訓練肌力，就能達到與手術相近的效果，甚至靠自己就能修復膝蓋，最終發展出一套完整的「膝關節健康促進方案」的護膝3運動。
所謂早期（一、二期）是以「內側摩擦症候群」軟骨受損程度分為五期，前兩期以生活習慣調整與運動為主，就能自己的膝蓋自己救。這些簡單的運動，目的是強化肌力、增加靈活度、減少靜態壓力。也是呂紹睿醫師將多年手術經驗化繁為簡的成果，教大家用「智慧護膝」方式，自主維護關節健康。
護膝運動如同刷牙，需要天天做。尤其是接受手術的患者，術後三個月傷口結疤期更是「軟骨再生」的關鍵期，也需要護膝3運動幫助痊癒。
膝關節保健運動：直抬腿運動
呂紹睿醫師多年心得，總結出3招膝蓋保健操：直抬腿運動、壓膝運動、抱膝運動。其中直抬腿目的是鍛鍊肌力，可以增加關節的動態穩定性，對軟骨有很好的保護效果。另外兩組則能增加膝關節的靈活度，是為了要降低軟骨之間的長期靜態壓力，導致軟骨崩解而「退化」。
確實執行護膝三運動，可以有效增進軟骨健康，預防膝關節「退化」。這邊介紹直抬腿運動：
坐在有背部支撐的椅子上，背部挺直，雙腳自然觸地。
抬起左腳，讓大腿與小腿伸直，保持與地面平行。伸直的同時讓腳尖往身體方向回勾。維持10秒在放下，換腳。
