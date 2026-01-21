退圈2年轉戰中國！偶像男星揭潛規則「寧願你出去約砲」：三觀全毀

記者蔡維歆／台北報導

前Wanna One成員賴冠霖。（圖／翻攝自微博）

24歲男星賴冠霖曾在韓國選秀節目《PRODUCE 101》脫穎而出，後來組成「Wanna One」出道，隨著團體合約結束，賴冠霖也隨即改往中國發展。近日他在Podcast節目中透露演藝圈辛酸，爆料經紀人曾對他說「寧願你出去約砲，都不願意你認認真真談戀愛」，這番話對當時的他造成極大衝擊。

賴冠霖上Podcast。（圖／翻攝自微博）

賴冠霖當時對演藝圈工作感到徬徨，身邊有位工作默契極佳的同事。某次對方認真地告訴他：「我寧願你出去約砲，我都不願意你認認真真談戀愛。」當時對他造成巨大震撼，三觀受到很大衝擊。如今他反過來想能理解對方的考量。賴冠霖表示以過往演出的作品類型來看，如果談一場穩定戀愛，確實會直接影響當時接戲與演戲的機會。「平台和片方就是會把輿論壓力都轉嫁到他身上嘛，所以我現在反過來想，我那個同事是有充分的利益的考量和理由去說這樣的話的。」

如今賴冠霖已於2024年宣布淡出幕前工作，專注幕後發展。近日有網友曝光賴冠霖的近況，從畫面可以看到，賴冠霖頂寸頭戴著一副眼鏡，身形略顯過去圓潤，與擔任偶像期間的狀態有些微落差。網友們則犀利評價表示「24歲卻看起來像50歲」，但也有其他人緩頰，認為賴冠霖既然都退圈，「放過人家」、「沒必要再對人家相貌品頭論足」、「退居幕後了，導演又不用靠臉吃飯」，值得關注的是，近日解散7年的「WANNA ONE」無預警宣布將回歸拍綜藝節目，也讓網友更加好奇賴冠霖是否會參加。

