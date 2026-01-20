退團後首度與NCT同框 Lucas黃旭熙現身經紀人婚禮畫面曝光

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國藝人Lucas（黃旭熙）自2021年因私生活爭議接連曝光，2023年5月便宣布退出所屬團體NCT及WayV。近日，卻有人目擊在NCT經紀人的婚禮上，Lucas與NCT成員們一同現身合照，而這也是Lucas退團後首度與前團員同框，成為粉絲們關注焦點。

韓國藝人Lucas（黃旭熙）自2021年因私生活爭議接連曝光，2023年5月便宣布退出所屬團體NCT及WayV。（圖／＠lucas_xx444）

NCT經紀人的婚禮在18日舉行，除了家人朋友受邀出席外，WayV的成員們也同樣現身婚現場位經紀人送上祝福，而WayV前成員Lucas也受邀出席，甚至在新人的拍照環節中，與WayV成員們站在一起，罕見同框也引起外界熱議。

Lucas在2023年宣布退團後，隔年就以solo歌手身分回歸，並在2025年以演員身分來台拍攝金鐘導演曹瑞原執導的新作《時候》（A Time），在劇中飾演「四毛」（言承旭飾）的少年時期，而這也是他退出組合後的首部戲劇作品處女作。

WayV前成員Lucas也受邀出席婚禮，甚至在新人的拍照環節中，與WayV成員們站在一起，罕見同框也引起外界熱議。（圖／翻攝自微博）

