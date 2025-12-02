退奶一定要擠到乾？醫師破解常見5大迷思，再教妳哺乳＆退奶乳房保養全攻略

針對產後哺乳的問題，我先前曾撰文說明〈奶量不足、脹奶塞住好困擾！產後哺乳12大常見難題，中醫教妳這樣做〉，近來網傳退奶時將殘奶排乾淨才能預防長一些不好的東西，亦有網友現身說法，表示殘奶引發乳腺炎並反覆發作以至於需要切除乳腺，究竟退奶有殘奶真的有影響嗎？產後退奶、乳房保養怎麼做才對？本次也透過簡單的5大Q&A來告訴大家，其實不必太擔心喔！

中西醫專家婦科觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心副院長馬佩君醫師

Q：退奶後還有殘奶，會影響媽咪健康嗎？

有殘奶是很正常的！退奶時，本來就不會是退到完全乾淨，因為把奶水擠乾淨，反而會刺激乳腺分泌以至於沒辦法真正退奶，雖然每個人的退奶速度可能依體質而有所不同，通常殘奶都會由身體慢慢吸收，不需要太擔心，若沒有急性發炎、紅腫熱痛等不適，只需要常規地做乳房健康檢查即可。

流傳多年的網路傳聞提到，退奶有殘奶可能會造成乳腺癌等病症，事實上引發乳癌常見因素包含：基因遺傳、飲食失衡、作息不正常、長期壓力、荷爾蒙過度刺激、塑膠製品等環境荷爾蒙造成細胞病變，和殘奶不直接相關。

Q：退奶的方法有哪些？如何判斷退奶成功？

退奶不一定要打退奶針，最重要的是減少會刺激乳房的動作，例如餵奶、擠奶、按摩等，以免反覆刺激乳腺而繼續製造母乳。若原本每3-4小時、甚至每2-3小時就會餵奶或擠奶一次，想要退奶時建議逐漸拉長間隔的時間，如有脹奶的狀況時，可用手擠出部分乳汁，適度冰敷也有助於舒緩不適。

當媽咪發現每次擠出的奶量都慢慢地減少，就代表退奶已經在成功的路上了。而對於擔心退奶不成功的媽咪來說，也可以諮詢專業中醫師，中醫師會依據個人體質提供適合的藥物，幫助媽咪調節退奶的速度及調理體質。

Q：退奶之後，一定要做乳房超音波、乳房攝影嗎？

我會建議媽咪在產後3-6個月要做乳房檢查，因為媽咪從懷孕、生產到哺乳期間通常比較不會做相關檢查，退奶後是個很好的檢查時機，最基本的就是超音波檢查，若有相關的家族史，例如乳癌的家族史，建議除了超音波檢查之外，還要再搭配乳房攝影等檢查，幫助醫師進行更全面的鑑別診斷。

若是媽咪發現乳房有紅腫熱痛症狀且持續較久，腫塊久久未消，或是分泌物有異味、有血水等，更是一定要接受乳房相關檢查，以確保乳房健康。

Q：為什麼退奶好幾年還會分泌乳汁？對健康有害嗎？

若是媽咪本身的泌乳素濃度比較高，退奶多年後還是有可能分泌乳汁，如果常規檢查沒有問題，媽咪就不必太擔心。一般而言，只要平時盡量早點睡、多多釋放壓力，就有助於調節體內泌乳素的濃度。

只是，對於還想生下一胎的媽咪來說，泌乳素濃度高比較不利於備孕，因為過多的泌乳素會影響排卵，高泌乳素血症可能造成月經紊亂或無月經，也是不孕的常見原因之一，如確診高泌乳素血症可藉由藥物幫助調節。

Q：產後哺乳、退奶的媽咪，如何保養乳房健康？

哺乳期間

若是容易塞奶、發炎的體質，要避免奶油等不好的油脂。

適度肩頸按摩，對乳腺疏通有蠻好的幫助。

多休息，睡眠充足，保持好心情，不要給自己太多的壓力。

退奶期間

不要穿太擠、太壓迫的內衣，盡量讓乳房自然放鬆。

避免攝取飽和脂肪、反式脂肪等不好的油脂，例如紅肉、奶油等。

適度喝水，保持早睡、適當運動的生活型態，可以維持代謝、預防發炎。

若有乳房纖維囊腫，建議避免含咖啡因的飲品。

對補品反應太好、吃東西容易發奶的媽咪，敏感食物例如奶茶、火鍋湯等食物可先避免。

中醫認為乳房健康和肝有關，舒緩壓力及適時調整自己的心情，對乳房健康是最好的保養喔！

養孕專家中醫院長 陳曉萱

