退奶一定要擠到乾？醫師破解常見5大迷思，再教妳哺乳＆退奶乳房保養全攻略
針對產後哺乳的問題，我先前曾撰文說明〈奶量不足、脹奶塞住好困擾！產後哺乳12大常見難題，中醫教妳這樣做〉，近來網傳退奶時將殘奶排乾淨才能預防長一些不好的東西，亦有網友現身說法，表示殘奶引發乳腺炎並反覆發作以至於需要切除乳腺，究竟退奶有殘奶真的有影響嗎？產後退奶、乳房保養怎麼做才對？本次也透過簡單的5大Q&A來告訴大家，其實不必太擔心喔！
中西醫專家婦科觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心副院長馬佩君醫師
Q：退奶後還有殘奶，會影響媽咪健康嗎？
有殘奶是很正常的！退奶時，本來就不會是退到完全乾淨，因為把奶水擠乾淨，反而會刺激乳腺分泌以至於沒辦法真正退奶，雖然每個人的退奶速度可能依體質而有所不同，通常殘奶都會由身體慢慢吸收，不需要太擔心，若沒有急性發炎、紅腫熱痛等不適，只需要常規地做乳房健康檢查即可。
流傳多年的網路傳聞提到，退奶有殘奶可能會造成乳腺癌等病症，事實上引發乳癌常見因素包含：基因遺傳、飲食失衡、作息不正常、長期壓力、荷爾蒙過度刺激、塑膠製品等環境荷爾蒙造成細胞病變，和殘奶不直接相關。
Q：退奶的方法有哪些？如何判斷退奶成功？
退奶不一定要打退奶針，最重要的是減少會刺激乳房的動作，例如餵奶、擠奶、按摩等，以免反覆刺激乳腺而繼續製造母乳。若原本每3-4小時、甚至每2-3小時就會餵奶或擠奶一次，想要退奶時建議逐漸拉長間隔的時間，如有脹奶的狀況時，可用手擠出部分乳汁，適度冰敷也有助於舒緩不適。
當媽咪發現每次擠出的奶量都慢慢地減少，就代表退奶已經在成功的路上了。而對於擔心退奶不成功的媽咪來說，也可以諮詢專業中醫師，中醫師會依據個人體質提供適合的藥物，幫助媽咪調節退奶的速度及調理體質。
Q：退奶之後，一定要做乳房超音波、乳房攝影嗎？
我會建議媽咪在產後3-6個月要做乳房檢查，因為媽咪從懷孕、生產到哺乳期間通常比較不會做相關檢查，退奶後是個很好的檢查時機，最基本的就是超音波檢查，若有相關的家族史，例如乳癌的家族史，建議除了超音波檢查之外，還要再搭配乳房攝影等檢查，幫助醫師進行更全面的鑑別診斷。
若是媽咪發現乳房有紅腫熱痛症狀且持續較久，腫塊久久未消，或是分泌物有異味、有血水等，更是一定要接受乳房相關檢查，以確保乳房健康。
Q：為什麼退奶好幾年還會分泌乳汁？對健康有害嗎？
若是媽咪本身的泌乳素濃度比較高，退奶多年後還是有可能分泌乳汁，如果常規檢查沒有問題，媽咪就不必太擔心。一般而言，只要平時盡量早點睡、多多釋放壓力，就有助於調節體內泌乳素的濃度。
只是，對於還想生下一胎的媽咪來說，泌乳素濃度高比較不利於備孕，因為過多的泌乳素會影響排卵，高泌乳素血症可能造成月經紊亂或無月經，也是不孕的常見原因之一，如確診高泌乳素血症可藉由藥物幫助調節。
Q：產後哺乳、退奶的媽咪，如何保養乳房健康？
哺乳期間
若是容易塞奶、發炎的體質，要避免奶油等不好的油脂。
適度肩頸按摩，對乳腺疏通有蠻好的幫助。
多休息，睡眠充足，保持好心情，不要給自己太多的壓力。
退奶期間
不要穿太擠、太壓迫的內衣，盡量讓乳房自然放鬆。
避免攝取飽和脂肪、反式脂肪等不好的油脂，例如紅肉、奶油等。
適度喝水，保持早睡、適當運動的生活型態，可以維持代謝、預防發炎。
若有乳房纖維囊腫，建議避免含咖啡因的飲品。
對補品反應太好、吃東西容易發奶的媽咪，敏感食物例如奶茶、火鍋湯等食物可先避免。
中醫認為乳房健康和肝有關，舒緩壓力及適時調整自己的心情，對乳房健康是最好的保養喔！
延伸閱讀
奶量不足、脹奶塞住好困擾！產後哺乳12大常見難題，中醫教妳這樣做
不是懷孕都會孕吐！醫師揭「無症狀懷孕」迷思：月經觀察、兩項檢測才是關鍵
其他人也在看
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 2 小時前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 23 小時前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 17 小時前
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 3 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 21 小時前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 19 小時前
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 3 小時前
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 小時前
8萬人研究證實！多吃「1食物」延緩老化 護心又抗發炎
若想追求健康老化，就要從飲食下手。腎臟科醫師江守山表示，一項研究發現，多攝取富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果等，有助於維護血管健康、減少炎症，進而延緩老化速度，預防認知能力下降和身體機能衰退。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 3 小時前
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 26 分鐘前
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 1 天前
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 19 小時前
新研究揭「1類食物」害人早逝！名醫：政府應嚴厲制止
加工食品、超加工食品對健康的危害，逐漸為人所知。醫師江守山表示，一項今年刊出的研究指出，超加工食品是導致過早死亡和慢性疾病的主因之一。超加工食品（Ultraprocessed Food , UPF）通常含有5種或更多添加劑，例如甜味劑、防腐劑和色素。他強調，「現在是政府嚴厲打擊這類食物的時候了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星艱辛撐過4期胃癌 竟因「燕麥奶咖啡」再罹糖尿病
藝人唐玲歷經第4期胃癌治療後，近日透露自己被診斷出罹患糖尿病前期，原因竟是她過去連續4年空腹飲用燕麥奶咖啡，導致血糖一度飆升至200多。婦產科醫師邱筱宸提醒，燕麥奶主要熱量來源為碳水化合物，且液體形式吸收速度快，升糖指數高於豆漿，糖尿病患者應將其視為澱粉類而非單純飲料。中天新聞網 ・ 1 天前